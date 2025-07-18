"Полная чушь": Вэнс высказался о материале WSJ об "эротическом подарке" Трампа Эпштейну

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс опроверг статью WSJ об эротическом письме Дональда Трампа Джефри Эпштейну. Он назвал публикацию "полной чушью".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост Вэнса в соцсети Х.

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Что сказал Вэнс на публикацию WSJ?

Джей Ди Вэнс заявил, что публикация издания The Wall Street Journal о письме Дональда Трампа Джефри Эпштейну является "полной ерундой".

Извините за выражение, но эта история – полная чушь. WSJ должно быть стыдно за ее публикацию. Где это письмо? Вы бы удивились, узнав, что нам его не показывали перед публикацией? Неужели кто-то искренне верит, что это похоже на Дональда Трампа?"

– написал Вэнс.

К слову, президент США Дональд Трамп угрожает судом изданию WSJ из-за их публикацию о якобы эротическом письме для Эпштейна. Американский лидер отрицает свою причастность к скандальному письму и называет материал фейком.