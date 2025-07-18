Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост Вэнса в соцсети Х.

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Что сказал Вэнс на публикацию WSJ?

Джей Ди Вэнс заявил, что публикация издания The Wall Street Journal о письме Дональда Трампа Джефри Эпштейну является "полной ерундой".

Извините за выражение, но эта история – полная чушь. WSJ должно быть стыдно за ее публикацию. Где это письмо? Вы бы удивились, узнав, что нам его не показывали перед публикацией? Неужели кто-то искренне верит, что это похоже на Дональда Трампа?"

– написал Вэнс.

К слову, президент США Дональд Трамп угрожает судом изданию WSJ из-за их публикацию о якобы эротическом письме для Эпштейна. Американский лидер отрицает свою причастность к скандальному письму и называет материал фейком.