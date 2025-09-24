На Национальной аллее неподалеку от Капитолия неизвестные установили статую президента США Дональда Трампа, держащегося за руку с финансистом Джеффри Эпштейном, осужденным за сексуальные преступления.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

Как выглядит статуя Трампа и Эпштейна?

Бронзовую статую, которая появилась вблизи Капитолия утром 23 сентября, подписали "Лучшие друзья навсегда".

На табличке возле постамента также указано: "Мы отмечаем давнюю связь между президентом Дональдом Трампом и его "ближайшим другом" Джеффри Эпштейном".

Справка. Дружба Трампа и Эпштейна началась в 1980-х, когда они были соседями во Флориде. Они часто появлялись вместе на публике, а Трамп, как и многие другие известные лица, неоднократно летал на частном самолете Эпштейна. В 2004 году спор вокруг сделки с недвижимостью, похоже, разрушил их отношения.



Когда в 2019 году Эпштейна арестовали по подозрению в торговле несовершеннолетними, Трамп, который тогда также был президентом, заявил: "Я поссорился с ним очень давно. Думаю, не общался с ним лет 15. Я не был его поклонником".

Отмечается, что эта скульптура стала еще одной акцией от анонимной группы, которая уже не впервые размещает подобные работы в Вашингтоне и в других местах.

Интересно, что Служба национальных парков США выдала разрешение на скульптуру, согласно которому она может оставаться на Аллее до 20:00 воскресенья, 28 сентября. В заявке на разрешение целью инсталляции указано "демонстрацию свободы слова и художественного самовыражения через политические образы".

Кто такой Джеффри Эпштейн?