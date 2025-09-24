Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.
Как выглядит статуя Трампа и Эпштейна?
Бронзовую статую, которая появилась вблизи Капитолия утром 23 сентября, подписали "Лучшие друзья навсегда".
На табличке возле постамента также указано: "Мы отмечаем давнюю связь между президентом Дональдом Трампом и его "ближайшим другом" Джеффри Эпштейном".
Справка. Дружба Трампа и Эпштейна началась в 1980-х, когда они были соседями во Флориде. Они часто появлялись вместе на публике, а Трамп, как и многие другие известные лица, неоднократно летал на частном самолете Эпштейна. В 2004 году спор вокруг сделки с недвижимостью, похоже, разрушил их отношения.
Когда в 2019 году Эпштейна арестовали по подозрению в торговле несовершеннолетними, Трамп, который тогда также был президентом, заявил: "Я поссорился с ним очень давно. Думаю, не общался с ним лет 15. Я не был его поклонником".
Отмечается, что эта скульптура стала еще одной акцией от анонимной группы, которая уже не впервые размещает подобные работы в Вашингтоне и в других местах.
Интересно, что Служба национальных парков США выдала разрешение на скульптуру, согласно которому она может оставаться на Аллее до 20:00 воскресенья, 28 сентября. В заявке на разрешение целью инсталляции указано "демонстрацию свободы слова и художественного самовыражения через политические образы".
Кто такой Джеффри Эпштейн?
Джеффри Эпштейн был американским финансистом и основателем компании J Epstein and Co. В 2008 – 2009 годах он отбывал наказание за организацию проституции. 6 июля 2019 года его арестовали по обвинению в принуждении несовершеннолетних к проституции, а 10 августа того же года Эпштейна нашли мертвым в камере следственного изолятора в Нью-Йорке.
Следствие установило, что с 1990-х годов Эпштейн организовал сеть для вербовки и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, количество которых могло достигать десятков или даже сотен людей.
Впоследствии Министерство юстиции США отказалось обнародовать дополнительные документы из своего расследования дела Эпштейна, несмотря на призывы некоторых союзников Трампа к полному раскрытию информации.