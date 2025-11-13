В Украине развернут уникальную "стену дронов" для перехвата и уничтожения "Шахедов", – СМИ

Новая оборонная система под названием "стена дронов" вскоре будет развернута в Украине. Ее создали для перехвата российских воздушных целей еще до того, как они достигнут городов и гражданских объектов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Business Insider.

К теме F-16 в небе, "Гарпуны" на море, танки на суше: что 9 западных коалиций дали Украине в войне с Россией

Как работает "стена дронов" по вражеским целям в небе?

По словам основателя Atreyd, французской компании-разработчика "стены дронов", система состоит из десятков небольших FPV-дронов, которые образуют в воздухе своеобразное "летающее минное поле". Они уничтожают вражеские боеприпасы взрывом в небе.

Atreyd уже отправила систему в Украину, и ее планируют запустить в работу в течение нескольких недель. Это будет первое в мире боевое применение подобной технологии, что даст украинской армии новый уровень защиты от российских дронов-камикадзе и УАБов.

"Стена дронов" сначала будет прикрывать города и критическую инфраструктуру, а впоследствии может использоваться ближе к фронту.

Кстати, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко рассказал в эфире 24 Канала лучший способ защитить украинскую энергетику от российских атак. Это удары по вражеской инфраструктуре.

Система использует искусственный интеллект для автоматической перестройки структуры "стены" и способна работать даже в среде без GPS, имея 3D-карту местности. Один оператор может управлять сотней дронов, а стоимость перехвата составляет всего несколько тысяч долларов.

Каждый беспилотник работает от батареи и несет небольшую взрывчатку. Сами же дроны могут располагаться на разных высотах.



Дроны могут взлетать с наземных пусковых платформ / Фото Atreyd

После взлета дроны формируют "завесу" в небе, которая должна ослабить атаку. Беспилотники подрываются рядом с боеприпасами, приближающихся, и нейтрализуют угрозу.

Интересно, что беспилотники, которые не участвовали во взрыве вражеских целей в воздухе, могут возвращаться на платформы и использоваться повторно.

Кроме того, беспилотники способны подниматься на высоту нескольких тысяч метров и оснащены системой распознавания, которая предотвращает случайный "дружественный огонь". Несмотря на высокий уровень автономности, оператор в случае необходимости может вмешаться и вручную остановить работу системы.

По данным Atreyd, во время испытаний "стена дронов" показала стопроцентную эффективность, однако ее использование в Украине станет первым во время реальных боевых действий.

Основатель компании не уточнил, где именно разместят систему, но отметил, что она способна перехватывать даже российские реактивные беспилотники. Также Atreyd сообщила о заключении контракта с одной из стран-членов НАТО, которая уже заказала пусковую платформу и дроны.

Может ли Украина создать собственную стену дронов?