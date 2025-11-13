В Україні розгорнуть унікальну "стіну дронів" для перехоплення та знищення "Шахедів", – ЗМІ

Нова оборонна система під назвою "стіна дронів" незабаром буде розгорнута в Україні. Її створили для перехоплення російських повітряних цілей ще до того, як вони досягнуть міст і цивільних об'єктів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Business Insider.

Як працює "стіна дронів" по ворожих цілях у небі?

За словами засновника Atreyd, французької компанії-розробника "стіни дронів", система складається з десятків невеликих FPV-дронів, які утворюють у повітрі своєрідне "летюче мінне поле". Вони знищують ворожі боєприпаси вибухом у небі.

Atreyd вже відправила систему до України, і її планують запустити в роботу протягом кількох тижнів. Це буде перше у світі бойове застосування подібної технології, що дасть українській армії новий рівень захисту від російських дронів-камікадзе та КАБів.

"Стіна дронів" спочатку прикриватиме міста та критичну інфраструктуру, а згодом може використовуватись ближче до фронту.

До речі, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко розповів в етері 24 Каналу найкращий спосіб захистити українську енергетику від російських атак. Це удари по ворожій інфраструктурі.

Система використовує штучний інтелект для автоматичної перебудови структури "стіни" та здатна працювати навіть у середовищі без GPS, маючи 3D-карту місцевості. Один оператор може керувати сотнею дронів, а вартість перехоплення становить лише кілька тисяч доларів.

Кожен безпілотник працює від батареї та несе невелику вибухівку. Самі ж дрони можуть розташовуватися на різних висотах.



Дрони можуть злітати з наземних пускових платформ / Фото Atreyd

Після зльоту дрони формують "завісу" в небі, яка має послабити атаку. Безпілотники підриваються поруч із боєприпасами, що наближаються, і нейтралізують загрозу.

Цікаво, що безпілотники, які не брали участі у вибуху ворожих цілей у повітрі, можуть повертатися на платформи та використовуватися повторно.

Окрім того, безпілотники здатні підніматися на висоту кількох тисяч метрів і оснащені системою розпізнавання, яка запобігає випадковому "дружньому вогню". Попри високий рівень автономності, оператор у разі потреби може втрутитися та вручну зупинити роботу системи.

За даними Atreyd, під час випробувань "стіна дронів" показала стовідсоткову ефективність, проте її використання в Україні стане першим під час реальних бойових дій.

Засновник компанії не уточнив, де саме розмістять систему, але наголосив, що вона здатна перехоплювати навіть російські реактивні безпілотники. Також Atreyd повідомила про укладення контракту з однією з країн-членів НАТО, яка вже замовила пускову платформу та дрони.

Чи може Україна створити власну стіну дронів?