Укр Рус
Геополитика Америка Переконуватиме Кремль підписати перемир'я: спецпредставник Трампа Віткофф вирушить до Москви
12 марта, 23:17
1

Будет убеждать Кремль подписать перемирие: спецпредставитель Трампа Уиткофф отправится в Москву

Надежда Батюк
Основні тези
  • Специальный посланник Дональда Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф отправится в Москву убедить Россию подписать 30-дневное перемирие.
  • Советник по нацбезопасности США Майк Волц уже провел переговоры с российским коллегой, а вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил о планируемых контактах с Россией в ближайшие дни.

Спецпосланник Дональда Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф на этой неделе поедет в Россию. В Москве он будет пытаться убедить российскую сторону подписать перемирие.

Такую информацию журналистам предоставила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Смотрите также Россия просто так не согласится на 30-дневное перемирие: какое условие может поставить Путин

Что известно о визите Виткоффа в Москву

По словам Ливитт, американская команда активно работает над тем, чтобы Россия согласилась заключить 30-дневное перемирие.

Уиткофф направляется в Москву на этой неделе, чтобы убедить Россию заключить это соглашение. Мы надеемся, что они согласятся,
– говорит пресс-секретарь Белого дома.

Стоит заметить, что переговоры с российским коллегой уже провел и советник по нацбезопасности США Майк Волц. В то же время, как сообщает CNN, вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что американская сторона планирует контакты с Россией уже в ближайшие дни.

По его словам, они будут происходить как очно, так и по телефону. Американские представители будут находиться в Москве несколько дней.