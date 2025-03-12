Будет убеждать Кремль подписать перемирие: спецпредставитель Трампа Уиткофф отправится в Москву

Спецпосланник Дональда Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф на этой неделе поедет в Россию. В Москве он будет пытаться убедить российскую сторону подписать перемирие.

Такую информацию журналистам предоставила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Что известно о визите Виткоффа в Москву

По словам Ливитт, американская команда активно работает над тем, чтобы Россия согласилась заключить 30-дневное перемирие.

Уиткофф направляется в Москву на этой неделе, чтобы убедить Россию заключить это соглашение. Мы надеемся, что они согласятся,

– говорит пресс-секретарь Белого дома.

Стоит заметить, что переговоры с российским коллегой уже провел и советник по нацбезопасности США Майк Волц. В то же время, как сообщает CNN, вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что американская сторона планирует контакты с Россией уже в ближайшие дни.

По его словам, они будут происходить как очно, так и по телефону. Американские представители будут находиться в Москве несколько дней.