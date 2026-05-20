Это может произойти в ближайшее время: в России анонсировали визит Виткоффа

Мирные переговоры между Украиной и Россией, которые долгое время находились на паузе, могут в ближайшее время возобновиться. Ожидается, что спецпредставитель США Стив Уиткофф вскоре может совершить визит в Россию.

Об этом 20 мая заявил Кирилл Дмитриев в комментарии журналисту "Life", передает российское пропагандистское медиа ТАСС.

Что известно о предстоящем визите американца?

На фоне сообщений о возможном возобновлении переговоров по завершению войны в Украине появилась информация об активизации контактов между сторонами. Российский посланник Дмитриев заявил, что в ближайшее время главный американский переговорщик Стив Уиткофф может осуществить визит в Москву.

В то же время детали возможных переговоров и точные даты встреч пока не разглашаются.

Важно! Дипломат и бывший чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Стивен Пайфер в рамках Киевского форума по безопасности рассказал 24 Каналу, что переговоры между Украиной и Россией являются безрезультатными из-за позиции Кремля. Дипломат считает, что Россия намеренно придерживается тактики затягивания, тогда как Киев в течение 5 – 6 месяцев переговоров демонстрировал гибкость для достижения прогресса. Также Пайфер отметил. что сейчас американский переговорщик Уиткофф сосредоточен не только на завершении российско-украинской войны – сейчас главный вопрос для американцев – урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, в частности завершение войны с Ираном.

Когда американские переговорщики могут посетить Киев?

Заметим, что в начале мая президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что визит американских переговорщиков в Украину может состояться в конце весны – в начале лета. Именно этот визит, считает украинская власть, может активизировать дипломатический диалог с Россией по завершению войны.

Глава государства отмечал, что считает справедливым то, что представители США прибудут в Украину, поскольку они уже много раз бывали в Москве.

Интересно, что месяц перед тем глава Офиса президента Кирилл Буданов писал, что представители Дональда Трампа отправятся в Украину вскоре после пасхальных праздников.

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер якобы откладывают визит в Киев. Издание Kyiv Independent предполагает, что это может быть связано с сомнениями американской стороны относительно быстрого достижения результатов в мирных переговорах.

В то же время отмечается, что сейчас американские переговорщики сосредоточены также на других международных приоритетах, в частности на урегулировании ситуации вокруг отношений США и Ирана на Ближнем Востоке.