"Мучительный момент": Столтенберг объяснил, почему НАТО не закрыло небо над Украиной в 2022 году

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг описал момент в феврале 2022 года, когда он отказал Владимиру Зеленскому в просьбе закрыть небо над Украиной. НАТО боялось полномасштабной войны с Россией.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The New York Times. Журналисты исследовали мемуары Столтенберга.

Почему Столтенберг не помог Зеленскому в 2022 году?

Бывший генсек НАТО опасался, что его разговор с Зеленским может стать последним. Столтенберг отметил: "было невероятно трудно закончить тот телефонный разговор с Зеленским, зная, что его жизнь в опасности".

Президент Украины звонил из бункера в Киеве, рядом с российскими танками, и говорил: "Я понимаю, что вы не отправите наземные войска НАТО, хотя я и не согласен. Но, пожалуйста, закройте воздушное пространство. Не позволяйте российским самолетам, беспилотникам и вертолетам летать и атаковать нас. Я знаю, что НАТО может это сделать, потому что вы уже делали это раньше".

Впрочем, Столтенберг отказал и объяснил причину.

Если НАТО закроет воздушное пространство Украины, первое, что мы должны будем сделать – это уничтожить российские системы ПВО в Беларуси и России, иначе наши самолеты не смогут летать под прицелом российских ракет. А если в воздухе будет российский самолет или вертолет – мы должны будем его сбить. А это будет означать полномасштабную войну между НАТО и Россией. И мы не готовы на это пойти,

– сказал Столтенберг.

Он признал, что НАТО помогло Украине слишком поздно и слишком мало. По мнению бывшего генсека НАТО, если бы альянс помог Украине еще в 2014 году, вторжения 2022 года можно было избежать. Он также заявил, что вывод войск из Афганистана стал самым большим поражением НАТО, но, по его мнению, это было неизбежное решение.

