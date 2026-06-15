Страны ЕС согласовали открытие первого кластера переговоров для Украины и Молдовы

Все страны Европейского Союза пришли к соглашению об открытии первого кластера переговоров о вступлении Украины и Молдовы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Еврокомиссии.

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Что известно об открытии первого кластера по вступлению Украины и Молдовы в ЕС?

В Европейской комиссии отметили, что 15 июня Украина, Молдова и ЕС начинают переговоры по ключевым аспектам процесса вступления, в частности правосудию, свободе и основным правам.

Мы видели упорную работу этих стран и вознаграждаем ее четким путем вперед. Расширение — это наш стратегический выбор. Наша лучшая инвестиция в общее будущее мира, безопасности и процветания,

– говорится в сообщении ЕК.

Напомним, ранее о согласовании начала переговоров о вступлении для Украины и Молдовы сообщили председатель Европарламента Роберта Метцола и председатель Европейского совета Антониу Кошта. В ответ президент Владимир Зеленский поблагодарил ЕС и каждого лидера за этот шаг, а также за другую поддержку, напомнив, что Украина сейчас защищает не только себя, но и всю Европу.

В то же время "Радио Свобода", ссылаясь на нескольких высокопоставленных дипломатов ЕС, писало, что Европейский Союз может отказаться от совместного продвижения Украины и Молдовы в переговорах о вступлении после открытия первого переговорного кластера для стран. Причиной может стать больший прогресс Кишинева в реформах.