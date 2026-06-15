Про це йдеться в повідомленні пресслужби Єврокомісії.

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Що відомо про відкриття першого кластеру про вступ України та Молдови в ЄС?

У Європейській комісії зазначили, що 15 червня Україна, Молдова та ЄС розпочинають переговори щодо ключових аспектів процесу вступу, зокрема правосуддя, свободу та основні права.

Ми бачили наполегливу працю цих країн і винагороджуємо її чітким шляхом уперед. Розширення – це наш стратегічний вибір. Наша найкраща інвестиція у спільне майбутнє миру, безпеки та процвітання,

– йдеться у дописі ЄК.

Нагадаємо, раніше про погодження початку переговорів про вступ для України та Молдови повідомляли президентка Європарламенту Роберта Мецола та голова Європейської ради Антоніу Кошту. У відповідь президент Володимир Зеленський подякував ЄС та кожному лідеру за цей крок, а також іншу підтримку, нагадавши, що Україна зараз захищає не лише себе, а й всю Європу.

Водночас "Радіо Свобода", посилаючись на кількох високопоставлених дипломатів ЄС, писала, що Європейський Союз може відмовитись від спільного просування України та Молдови у переговорах про вступ після відкриття першого переговорного кластера для країн. Причиною може стати більший прогрес Кишинева у реформах.