Восемь стран НАТО выступили с заявлением по Гренландии и таможенным угрозам Трампа

Дания, Финляндия, Франция, Германия, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Великобритания предупредили об опасности угроз Трампа. Страны заявили о готовности к диалогу, основанному на принципах суверенитета и территориальной целостности.

Об этом пишет 24 Канал. Соответствующее заявление опубликовало Федеральное правительство Германии.

Как восемь стран Европы обратились к Трампу?

В заявлении говорится, что члены НАТО стремятся укрепить безопасность Арктики как общий трансатлантический интерес. Предварительно скоординированные датские учения "Арктическая выносливость", проведенные вместе с союзниками, отвечают этой необходимости. Страны подчеркнули, что учения не представляют угрозы ни для кого.

Опираясь на процесс, начатый на прошлой неделе, мы готовы к диалогу, основанного на принципах суверенитета и территориальной целостности, которые мы твердо поддерживаем,

– говорится в заявлении.

Страны выразили полную солидарность с Королевством Дания и народом Гренландии. В заявлении также отмечается, что тарифные угрозы Трампа подрывают трансатлантические отношения и могут привести к опасной нисходящей спирали. "Мы и в дальнейшем будем едиными и скоординированными в нашем ответе. Мы стремимся поддерживать наш суверенитет", – заявили страны-подписанты.

Что известно о таможенных угрозах Трампа?