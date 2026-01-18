Восемь стран НАТО выступили с заявлением по Гренландии и таможенным угрозам Трампа
- Восемь стран НАТО, в частности Дания и Великобритания, выступили против таможенных угроз Трампа, подчеркивая важность суверенитета и территориальной целостности.
- Страны заявили о солидарности с Данией и Гренландией, отметив, что тарифные угрозы могут повредить трансатлантическим отношениям.
Дания, Финляндия, Франция, Германия, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Великобритания предупредили об опасности угроз Трампа. Страны заявили о готовности к диалогу, основанному на принципах суверенитета и территориальной целостности.
Об этом пишет 24 Канал. Соответствующее заявление опубликовало Федеральное правительство Германии.
Как восемь стран Европы обратились к Трампу?
В заявлении говорится, что члены НАТО стремятся укрепить безопасность Арктики как общий трансатлантический интерес. Предварительно скоординированные датские учения "Арктическая выносливость", проведенные вместе с союзниками, отвечают этой необходимости. Страны подчеркнули, что учения не представляют угрозы ни для кого.
Опираясь на процесс, начатый на прошлой неделе, мы готовы к диалогу, основанного на принципах суверенитета и территориальной целостности, которые мы твердо поддерживаем,
– говорится в заявлении.
Страны выразили полную солидарность с Королевством Дания и народом Гренландии. В заявлении также отмечается, что тарифные угрозы Трампа подрывают трансатлантические отношения и могут привести к опасной нисходящей спирали. "Мы и в дальнейшем будем едиными и скоординированными в нашем ответе. Мы стремимся поддерживать наш суверенитет", – заявили страны-подписанты.
Что известно о таможенных угрозах Трампа?
Напомним, что Трамп объявил о введении дополнительных пошлин против европейских стран, которые поддержали Гренландию. По словам президента США, начиная с 1 февраля 2026 года на товары, поставляемых в США, из таких стран, как Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия будет наложена 10-процентная пошлина.
Кроме того, американский лидер пообещал отменить пошлины против ряда европейских стран, когда ему удастся договориться о покупке Гренландии.
В свою очередь, европейские лидеры обещают скоординированный ответ на тарифные угрозы Трампа, направленные против стран, которые не поддержали присоединение Гренландии к США.