Стало интересно: Трамп объяснил, почему задержал эвакуацию из отеля во время стрельбы

Во время стрельбы в отеле Washington Hilton эвакуация Дональда Трампа с места происшествия затянулась. Президент США объяснил, что задержка произошла из-за него.

Ведущая программы "60 минут" Нора О'Доннелл отметила, что агенты Секретной службы эвакуировали Трампа из зала за 30 секунд. В какой-то момент президент США лежал на полу.

Смотрите также "Я не насильник": Трамп отругал журналистку, которая зачитала записку стрелка в Washington Hilton

Почему эвакуация Трампа с места стрельбы задержалась?

Политик объяснил, что происходило. Он отметил, что эвакуация частично затянулась из-за него.

Я хотел понять, что происходит. Возможно, я заставил их (агентов – 24 Канал) действовать немного медленнее. Я говорил: "Подождите, подождите. Дайте мне посмотреть. Подождите",

– вспомнил Трамп.

Он добавил, что потом начал двигаться вместе с агентами. Тогда они сказали ему лечь на пол. "Поэтому я сначала прошел примерно половину пути, а потом в последний момент лег на пол, потому что еще оставался участок, где я был открыт и меня было видно. После этого я встал, и мы на некоторое время перешли в комнату ожидания", – поделился президент.

Стрельба в отеле Washington Hilton: что известно

25 апреля вечером в отеле Washington Hilton проходило торжественное мероприятие с участием Трампа, чиновников его администрации и журналистов Белого дома.

В какой-то момент в отель ворвался вооруженный мужчина и начал стрелять. Людей начали эвакуировать. Нападавшего задержали. Он успел ранить офицера Секретной службы.

Позже оказалось, что стрелок – 31-летний учитель из Калифорнии. Мужчина заявил, что целился в чиновников администрации Трампа. В соцсетях он делал сообщения, полные антитрамповских и антихристианских взглядов.

За несколько минут до стрельбы семья нападавшего сообщила полиции о его намерениях. Сама семья узнала о них благодаря записке, которую подозреваемый прислал ей накануне происшествия.