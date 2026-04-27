Ведуча програми "60 хвилин" Нора О'Доннелл зауважила, що агенти Секретної служби евакуювали Трампа із зали за 30 секунд. У якийсь момент президент США лежав на підлозі.

Чому евакуація Трампа з місця стрілянини затрималася?

Політик пояснив, що відбувалося. Він зазначив, що евакуація частково затягнулася через нього.

Я хотів зрозуміти, що коїться. Можливо, я змусив їх (агентів – 24 Канал) діяти трохи повільніше. Я казав: "Зачекайте, зачекайте. Дайте мені подивитися. Зачекайте",

– пригадав Трамп.

Він додав, що потім почав рухатися разом із агентами. Тоді вони сказали йому лягти на підлогу. "Тож я спочатку пройшов приблизно половину шляху, а потім в останній момент ліг на підлогу, бо ще залишалася ділянка, де я був відкритий і мене було видно. Після цього я підвівся, і ми на деякий час перейшли в кімнату очікування", – поділився президент.

Стрілянина в готелі Washington Hilton: що відомо

25 квітня увечері у готелі Washington Hilton відбувався урочистий захід за участі Трампа, чиновників його адміністрації та журналістів Білого дому.

У якусь мить до готелю увірвався озброєний чоловік і почав стріляти. Людей почали евакуювати. Нападника затримали. Він встиг поранити офіцера Секретної служби.

Пізніше виявилося, що стрілець – 31-річний вчитель з Каліфорнії. Чоловік заявив, що цілився у чиновників адміністрації Трампа. У соцмережах він робив дописи, сповнені антитрампівських та антихристиянських поглядів.

За кілька хвилин до стрілянини родина нападника повідомила поліцію про його наміри. Сама сім'я довідалася про них завдяки записці, яку підозрюваний надіслав їй напередодні події.