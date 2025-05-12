Россияне это проигнорировали: в заявлении Китая есть очень четкий посыл о войне

Китай сделал намек на поддержку перемирия. Си во время визита в Москву отметил важные вещи.

Политолог Игорь Рейтерович в эфире 24 Канала рассказал, что во время визита в Москву Си Цзиньпин озвучил важную фразу. В Кремле на нее не обратили внимания, россияне ее проигнорировали.

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Выгодно ли Китаю завершение войны

Он заявил, что должно быть заключено мирное соглашение, выгодное всем сторонам.

Не "выгодное России", не "выгодное только одной стороне" – а всем. Китай очень внимательно подбирает слова и избегает формулировок, которые можно истолковать по-разному. Здесь был четкий и однозначный посыл,

– сказал Игорь Рейтерович.

Он добавил, что некоторые аналитики считают: визит Си Цзиньпина в Москву был сигналом поддержки Путина. Рейтерович считает, что стоит обратить внимание, как об этой поездке писали китайские СМИ – очень сдержанно, почти формально. Кроме того, похоже, что Си Цзиньпин покинул Москву не слишком довольным, хотя и получил все, что хотел.



На фоне уменьшения напряжения в отношениях с США Китай больше не заинтересован в затягивании войны. Тем более, если, например, Трамп введет 500-процентные пошлины, это ударит по Китаю. Ведь официально Пекин выступает за мир, а страдает из-за действий России, – сказал Рейтерович.

Он добавил, что Китай может быть недоволен, если Россия затянет войну настолько, что это приведет к новым санкциям или торговым ограничениям. Ему выгодно, чтобы конфликт постепенно угасал, но чтобы в финале Китай мог "героически" присоединиться - и сказать, что тоже внес вклад в завершение российско-украинской войны. Чтобы, так сказать, повесить себе медаль за мир.