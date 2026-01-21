Трамп строит "сверхсекретный" бункер под восточным крылом Белого дома, – CNN

Президент США Дональд Трамп приступил к масштабной реконструкции Восточного крыла Белого дома, которая предусматривает снос старых помещений и строительство нового бального зала. Параллельно с надземными работами ведутся подземные работы, детали которых в администрации не раскрывают.

Об этом рассказали в аналитическом материале CNN.

Откуда взялась секретная подземная часть?

Еще в 1941 году Франклина Рузвельта призвали построить бомбоубежище в Белом доме после нападения на Перл-Харбор.

По словам историка Исторической ассоциации Белого дома Билла Сила, тогда публично не признавали, что речь идет о бомбоубежище – официально строили только Восточное крыло.

Прошло более 80 лет, и Восточное крыло снова перестраивают – на этот раз в рамках подготовки к созданию нового бального зала президента Дональда Трампа. Как и раньше, планы по подземной части сопровождаются высоким уровнем секретности.

Общественности известно немного о строительстве, которое в свое время было тайным бомбоубежищем, похожим на подводную лодку. Именно там располагался Президентский центр чрезвычайных операций и другая подземная инфраструктура (PEOC).

Бункер использовали в разные периоды – от просмотра фильма, который администрация Никсона считала порнографическим, до планирования тайной поездки бывшего президента Джо Байдена в Украину. Во время терактов 11 сентября 2001 года туда эвакуировали тогдашнего вице-президента Дика Чейни – за несколько минут до удара по Пентагону.

По словам источника, знакомого с ситуацией, сейчас это пространство, вероятно, переосмысливают и заменяют новыми технологиями для противодействия современным угрозам.

В то же время официального подтверждения существования этого проекта – минимум.

Есть некоторые вещи по этому проекту, которые, откровенно говоря, являются сверхсекретными, над которыми мы сейчас работаем. Это не мешает нам менять структуру над уровнем моря, но эту работу нужно было учитывать при реализации этого проекта, который не был частью процесса NCPC,

– сказал директор Белого дома по управлению и администрированию Джошуа Фишер.

Что скрывается в бомбоубежище?

Те, кто заходил через Восточное крыло, спускались на несколько уровней вниз, а дальше проходили через массивные защищенные двери, похожие на вход в хранилище. За ними располагался автономный бункер с низкими потолками, где были кровати, запасы продуктов длительного хранения, вода и другие необходимые припасы, а также защищенная связь с внешним миром. Об этом рассказал источник, который находился внутри помещения и не имел права говорить официально.

Подземный комплекс также включал Президентский центр чрезвычайных операций – централизованный командно-контрольный пункт для президента и его аппарата. Он был укреплен так, чтобы выдержать возможный ядерный взрыв или другую масштабную атаку.

PEOC работает в связке с Ситуационной комнатой, объяснил бывший агент Секретной службы США и корреспондент CNN Джонатан Вакроу.

"Центр чрезвычайных операций используют только в кризисных ситуациях. Это не место для ежедневной работы. Зато Ситуационной комнатой пользуется почти все правительство круглосуточно", – отметил он.



Другой источник, знаком с этим пространством и который говорил на условиях анонимности, описал подземный комплекс как "очень сложную подводную лодку, построенную в 1940-х годах – автономный блок с отдельными резервными источниками питания, воды и собственной системой фильтрации воздуха".

Тема финансирования дорогой прихоти до сих пор не раскрыта

Что будет практически невозможно: узнать, сколько стоит этот аспект строительства. Трамп предложил постоянно растущую цену на бальную часть проекта, которая начиналась с 200 миллионов долларов и сейчас достигает 400 миллионов долларов, но это не учитывает то, что будет происходить под землей.

Президент США четко дал понять, что бальный зал будет оплачен частными донорами, но любая подземная инфраструктура безопасности в конце концов будет оплачена американскими налогоплательщиками.

Если подумать о попытках смягчить угрозы сегодня и угрозы завтрашнего дня, то на самом деле речь идет о новейших технологиях, новую инфраструктуру – вещи, которые могут быть коммерчески недоступными. Мы никогда не сможем понять, сколько это стоит,

– сказал руководитель по управлению рисками Вакроу.

Что известно о других замыслах Трампа?