Реакция европейских столиц на звонки лидеров Финляндии и Норвегии Владимиру Путину оказалась преувеличенной. Александр Стубб полностью поддерживает Киев и поддерживает контакты с Дональдом Трампом, что выгодно для Украины.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал политтехнолог Юрий Подорожний. Он назвал статью издания The Telegraph о якобы существующей на Западе обеспокоенности в связи с контактами с Кремлем искусственно раздутой.

Почему диалог с Путиным выгоден Киеву

По его словам, страны Северной Европы оказывают ключевую военную и финансовую помощь без каких-либо публичных упреков. Хельсинки действуют прагматично, а четкая позиция финского руководства только укрепляет интересы Украины.

Комментируя упреки в адрес самостоятельной дипломатии северных соседей России, эксперт подчеркнул важность надежного прямого диалога между мировыми лидерами. Он убежден, что присутствие Александра Стубба на дипломатической арене гораздо выгоднее для Украины и ЕС, чем любые кулуарные маневры Кремля.

Стубб слышит Киев. Финляндия нас поддерживает, безоговорочно нас поддерживает. И к тому же, собственно, президент Финляндии сегодня находится в хороших отношениях с Трампом. Если Берлин и Париж, собственно, ревнуют к таким разговорам, ну, очевидно, найдите такого переговорщика, который, собственно, способен будет найти общий язык и с Кремлем, и с Вашингтоном, и с Киевом, и который будет отстаивать украинские интересы,

– подчеркнул политтехнолог.

Он также отметил, что у европейских столиц было достаточно времени, чтобы определиться и назначить общего представителя для переговоров. Однако в нынешней конфигурации именно глава Финляндии способен твердо отстаивать общие интересы и доносить украинскую позицию непосредственно до Вашингтона и Москвы.

Что предшествовало

Ранее главы Финляндии и Норвегии объяснили решение поговорить с Владимиром Путиным защитой национальной безопасности на общей границе и согласованием совместных действий с партнерами. Стубб и Стьоре полтора часа разговаривали с Путиным после согласования звонка с Киевом. Финляндия и Норвегия призвали Кремль прекратить удары по энергетической системе Украины.