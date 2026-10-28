"Стубб чує Київ": політтехнолог пояснив вигоду від дзвінка лідера Фінляндії до Путіна

Про це в ефірі 24 Каналу розповів політтехнолог Юрій Подорожній. Він назвав статтю видання The Telegraph про нібито занепокоєння на Заході через комунікацію з Кремлем штучно роздутою.

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Чому розмова з Путіним вигідна Києву

За його словами, країни Північної Європи надають ключову військову та фінансову допомогу без жодних публічних докорів. Гельсінкі діють прагматично, а чітка позиція фінського керівництва лише підсилює українські інтереси.

Коментуючи закиди щодо самостійної дипломатії північних сусідів Росії, фахівець наголосив на значенні надійного прямого діалогу між світовими лідерами. Він переконаний, що присутність Александра Стубба на дипломатичному полі набагато вигідніша для України та ЄС, ніж будь-які кулуарні маневри Кремля.

Стубб чує Київ. Фінляндія нас підтримує, безапеляційно нас підтримує. І плюс, власне, президент Фінляндії сьогодні на доброму зв'язку з Трампом. Якщо Берлін і Париж ревнують, власне, до таких розмов, ну, очевидно, знайдіть такого перемовника, який, власне, здатний буде знайти спільну мову і з Кремлем, і з Вашингтоном, і з Києвом, і який буде відстоювати українські інтереси– наголосив політтехнолог.

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Він також зазначив, що європейські столиці мали достатньо часу, аби визначитися та оголосити спільного представника для перемовин. Проте в нинішній конфігурації саме керівник Фінляндії спроможний твердо відстоювати спільні інтереси та доносити українську позицію безпосередньо до Вашингтона й Москви.

Що передувало

Раніше очільники Фінляндії та Норвегії пояснили рішення поговорити з Володимиром Путіним захистом національної безпеки на спільному кордоні та узгодженням спільних дій із партнерами. Стубб і Стьоре півтори години розмовляли з Путіним після погодження дзвінка з Києвом. Фінляндія та Норвегія закликали Кремль припинити удари по енергетичній системі України.