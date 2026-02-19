Суд в Южной Корее приговорил экс-президента к пожизненному за попытку госпереворота

19 февраля в Сеуле Юн Сок Ель, возглавлявший страну с 2022 по 2025 год, получил свой приговор. Его действия привели к крупнейшему политическому кризису в Республике Корея за последние годы.

Адвокаты рассматривают возможность подать апелляцию. В то же время прокуроры требовали казнь для экспрезидента, сообщает Reuters.

За что Юн был привлечен к суду?

В декабре 2024 года он возглавил ряд чиновников и военных, которые пытались ввести в стране военное положение с целью подрыва конституционного строя.

Суд постановил, что отправка вооруженных войск в парламент ... и использование оборудования для попытки проведения арестов – все это акты восстания,

– Чжи Куй Юн, судья по делу.

Законодательство Южной Кореи говорит, что организация восстания наказывается максимальным наказанием в виде смертной казни или пожизненного заключения. Последний раз страна выносила смертный приговор в 2016 году, но с 1997 года никого не казнила.

Заметьте: приговор Юн Сок Еля далеко не первый в политической истории Южной Кореи. За последние десятилетия были осуждены: Чон Ду Хван (годы у власти 1980 – 1988), Ро Дэ У (1988 – 1993), Ли Мен Бак (2008 – 2013) и Пак Кын Хе (2013 – 2017), а Но Му Хен (2003 – 2008) совершил самоубийство, не дождавшись решения суда.

Как решение экс-президента всколыхнуло страну?

Несмотря на то, что сама попытка ввести военное положение длилась всего около шести часов, прежде чем ее остановили масштабные уличные протесты и действия парламента, она вызвала огромный резонанс в обществе, которое внимательно следило за судебным процессом.

Это было возможно, потому что это была Республика Корея,

– сказал Ли Дже Мен, президент избран на досрочных выборах в июне 2025 года.

Некоторые ученые рекомендовали номинировать корейскую общественность, которая противостояла войскам и полиции, чтобы остановить незаконные действия со стороны властей без насилия, на Нобелевскую премию мира.

Что известно о Юн Сок Еле после объявления чрезвычайного положения?