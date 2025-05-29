В четверг, 29 мая, избирательные участки открылись по всей стране – более 3,5 тысяч пунктов приема голосов начали работу с самого утра. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Yonhap News Agency.

Смотрите также Военное положение и "госпереворот" из-за сумочки Dior: что произошло в Корее и повлияет ли на Украину

Что известно о выборах в Южной Корее и кто борется за президентское кресло

Официальный день голосования запланирован на 3 июня. Однако уже сегодня граждане массово идут голосовать. По данным Национальной избирательной комиссии, по состоянию на 11:00 по местному времени явка составила 7% - это рекордный показатель для первой половины дня в истории президентской гонки страны.

За крелсо президента соревнуются шесть кандидатов, из которых трое имеют самые высокие шансы на победу:

Ли Чжэ Мён - кандидат от оппозиционной "Демократической партии", лидирует с поддержкой 49,2%.

Ким Мун Су - представитель провластной "Партии народной власти", имеет 36,8%.

Ли Чжун Сок - возглавляет малую "Новую реформаторскую партию", согласно опросам, набирает 10,3%. Кампания проходит в напряженной атмосфере - граждане находятся в состоянии политической мобилизации после громкого скандала с бывшим президентом.

Военное положение, импичмент и политическая турбулентность