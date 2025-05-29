В четверг, 29 мая, избирательные участки открылись по всей стране – более 3,5 тысяч пунктов приема голосов начали работу с самого утра. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Yonhap News Agency.
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Что известно о выборах в Южной Корее и кто борется за президентское кресло
Официальный день голосования запланирован на 3 июня. Однако уже сегодня граждане массово идут голосовать. По данным Национальной избирательной комиссии, по состоянию на 11:00 по местному времени явка составила 7% - это рекордный показатель для первой половины дня в истории президентской гонки страны.
За крелсо президента соревнуются шесть кандидатов, из которых трое имеют самые высокие шансы на победу:
- Ли Чжэ Мён - кандидат от оппозиционной "Демократической партии", лидирует с поддержкой 49,2%.
- Ким Мун Су - представитель провластной "Партии народной власти", имеет 36,8%.
Ли Чжун Сок - возглавляет малую "Новую реформаторскую партию", согласно опросам, набирает 10,3%.
Кампания проходит в напряженной атмосфере - граждане находятся в состоянии политической мобилизации после громкого скандала с бывшим президентом.
Военное положение, импичмент и политическая турбулентность
- В декабре 2024 года тогдашний президент Юн Сок Ёль пытался ввести военное положение, чтобы, как считает оппозиция, устранить ее влияние в парламенте. Однако правительство и законодатели не поддержали это решение, и через шесть часов чрезвычайный режим был отменен.
- Попытка узурпации власти вызвала волну возмущения. Юна Сок Йоля отстранили от власти, ему объявили импичмент, а затем возбудили уголовное дело.
- На фоне этих событий выборы приобрели чрезвычайное политическое значение. Они определяют не только следующего президента, но и то, каким будет дальнейший курс страны - демократический или авторитарный.