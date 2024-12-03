Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post. Глава Южной Кореи объяснял введение военного положения антигосударственной деятельностью оппозиции в парламенте.

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Почему военное положение в Южной Корее может продолжиться

Как сообщает местное южнокорейское СМИ YTN, представители военных утверждают, что военное положение будет оставаться в силе, пока президент Юн Сок Йоль не отменит его сам.

Таким образом военное положение в стране может продолжить действовать несмотря на то, что большинство в парламенте проголосовало против.

Интересно, что военное положение запрещает протесты, большие собрания и политические акции, включая заседания законодательной власти. Несмотря на это, толпа граждан собралась в лютый мороз у здания парламента после полуночи по местному времени. По данным журналистов, люди радовались, когда депутаты проголосовали за блокирование военного положения.

К слову, президент Южной Кореи Юн Сок Йоль объявил о введении режима военного положения в стране 3 декабря. Корейский глава пообещал "искоренить просеверокорейские силы" и защитить конституционный демократический порядок.

В конце концов Национальное собрание Южной Кореи на экстренном заседании проголосовало за отмену этого решения президента. Поддержали это 190 депутатов.