О главных событиях в Южной Корее, причинах введения военного положения и ситуацие в стране сообщает 24 Канал.
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Какая сейчас ситуация в стране
В Южной Корее сейчас запрещены собрания, демонстрации и митинги. На улицах Сеула появились военные и техника.
Нарушителей режима военного положения будут арестовывать без ордеров.
В Белом доме отреагировали на введение военного положения в Южной Корее
Администрация поддерживает контакты с правительством Южной Кореи и внимательно следит за ситуацией,
– сообщил агентству Yonhap представитель Совета национальной безопасности.
Юн Сук Йоль объявил о введении чрезвычайного военного положения в Южной Корее
Президент страны назвал этот шаг критически важным для защиты конституционного строя страны.
Йоль также обвинил оппозицию в том, что она контролирует парламент, симпатизирует Северной Корее и парализует правительство антигосударственной деятельностью.