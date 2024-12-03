О главных событиях в Южной Корее, причинах введения военного положения и ситуацие в стране сообщает 24 Канал.

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17:37, 3 декабря

Какая сейчас ситуация в стране

В Южной Корее сейчас запрещены собрания, демонстрации и митинги. На улицах Сеула появились военные и техника.

Нарушителей режима военного положения будут арестовывать без ордеров.

17:23, 3 декабря

В Белом доме отреагировали на введение военного положения в Южной Корее

Администрация поддерживает контакты с правительством Южной Кореи и внимательно следит за ситуацией,
– сообщил агентству Yonhap представитель Совета национальной безопасности.

17:18, 3 декабря

Юн Сук Йоль объявил о введении чрезвычайного военного положения в Южной Корее

Президент страны назвал этот шаг критически важным для защиты конституционного строя страны.

Йоль также обвинил оппозицию в том, что она контролирует парламент, симпатизирует Северной Корее и парализует правительство антигосударственной деятельностью.