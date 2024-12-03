О главных событиях в Южной Корее, причинах введения военного положения и ситуацие в стране сообщает 24 Канал.

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17:37, 3 декабря Какая сейчас ситуация в стране В Южной Корее сейчас запрещены собрания, демонстрации и митинги. На улицах Сеула появились военные и техника. Нарушителей режима военного положения будут арестовывать без ордеров.

17:23, 3 декабря В Белом доме отреагировали на введение военного положения в Южной Корее Администрация поддерживает контакты с правительством Южной Кореи и внимательно следит за ситуацией,

– сообщил агентству Yonhap представитель Совета национальной безопасности.