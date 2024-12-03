Про головні події у Південній Кореї, причини введення воєнного стану та ситуацію в країні повідомляє 24 Канал.

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17:37, 3 грудня Яка зараз ситуація в країні У Південній Кореї наразі заборонено зібрання, демонстрації та мітинги. На вулицях Сеула з'явилися військові та техніка. Порушників режиму воєнного стану арештовуватимуть без ордерів.

17:23, 3 грудня У Білому домі відреагували на введення воєнного стану в Південній Кореї Адміністрація підтримує контакти з урядом Південної Кореї та уважно стежить за ситуацією,

– повідомив агентству Yonhap речник Ради національної безпеки.