Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Washington Post. Очільник Південної Кореї пояснював введення воєнного стану антидержавною діяльністю опозиції у парламенті.

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Чому воєнний стан у Південній Кореї може продовжитися

Як повідомляє місцеве південнокорейське ЗМІ YTN, представники військових стверджують, що воєнний стан залишатиметься в силі, доки президент Юн Сок Йоль не скасує його сам.

Таким чином воєнний стан у країні може продовжити діяти попри те, що більшість у парламенті проголосувала проти.

Цікаво, що воєнний стан забороняє протести, великі зібрання та політичні акції, включно з засіданнями законодавчої влади. Попри це, натовп громадян зібрався в лютий мороз біля будівлі парламенту після опівночі за місцевим часом. За даними журналістів, люди раділи, коли депутати проголосували за блокування воєнного стану.

До слова, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив про введення режиму воєнного стану в країні 3 грудня. Корейський очільник пообіцяв "викорінити пропівнічнокорейські сили" та захистити конституційний демократичний порядок.

Зрештою Національні збори Південної Кореї на екстреному засіданні проголосували за скасування цього рішення президента. Підтримали це 190 депутатів.