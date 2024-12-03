Обвал криптовалюти в Південній Кореї

Обвалу відносно корейської вони зазнали практично всі криптовалюти, зокрема AXS, TON, TFUEL, повідомляє 24 Канал з посиланням на X.

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Чому криптовалюта почала обвалюватись

Падіння цін спричинили новини про введення воєнного стану в країні. Така ситуація означає, що різниця між цінами на криптовалюти в Південній Кореї та міжнародними ринками зникла.

Ціни на криптовалюту на корейській біржі Upbit / Фото з X

Kimchi premium у країні тепер не діє. Тобто тепер криптовалюти на корейських біржах продаються за такою ж або навіть нижчою ціною, ніж на інших ринках.

Що таке Kimchi premium Це явище, коли ціни на криптовалюти на південнокорейських біржах (як-от Upbit) значно вищі, ніж на міжнародних ринках. Назва походить від традиційної корейської страви "кімчі" і символізує місцевий ринок. Наприклад, якщо біткоїн на міжнародних біржах коштує 20 000 доларів, на корейських він може коштувати 22 000 доларів чи більше. Це явище, коли ціни на криптовалюти на південнокорейських біржах (як-от Upbit) значно вищі, ніж на міжнародних ринках. Назва походить від традиційної корейської страви "кімчі" і символізує місцевий ринок. Наприклад, якщо біткоїн на міжнародних біржах коштує 20 000 доларів, на корейських він може коштувати 22 000 доларів чи більше.

Зверніть увагу! Надалі це може спричинити втрату арбітражних можливостей для трейдерів і зниження інтересу до криптовалют серед місцевих інвесторів.

Введення воєнного стану в Південній Кореї

Президент Південної Кореї Юн Сок Ель оголосив воєнний стан. Головною причиною такого кроку, за словами президента, стало бажання усунути пропівнічнокорейські сили та забезпечити дотримання конституційного порядку.

У своєму зверненні Юн Сок Ель звинуватив опозицію в організації антидержавних дій, які, на його думку, мають на меті підготовку заколоту.

Зауважте! Введення воєнного стану відбулося після того, як опозиційна Демократична партія запропонувала парламенту скоротити бюджет і ініціювала клопотання про імпічмент щодо державного аудитора та генерального прокурора.