Обвал криптовалюты в Южной Корее

Обвалу относительно корейской они подверглись практически все криптовалюты, в частности AXS, TON, TFUEL, сообщает 24 Канал со ссылкой на X.

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Почему криптовалюта начала обваливаться

Падение цен вызвали новости о введении военного положения в стране. Такая ситуация означает, что разница между ценами на криптовалюту в Южной Корее и международными рынками исчезла.

Цены на криптовалюту на корейской бирже Upbit / Фото с X

Kimchi premium в стране теперь не действует. То есть теперь криптовалюты на корейских биржах продаются по такой же или даже более низкой цене, чем на других рынках.

Что такое Kimchi premium Это явление, когда цены на криптовалюты на южнокорейских биржах (например Upbit) значительно выше, чем на международных рынках. Название происходит от традиционного корейского блюда "кимчи" и символизирует местный рынок. Например, если биткоин на международных биржах стоит 20 000 долларов, на корейских он может стоить 22 000 долларов или больше. Это явление, когда цены на криптовалюты на южнокорейских биржах (например Upbit) значительно выше, чем на международных рынках. Название происходит от традиционного корейского блюда "кимчи" и символизирует местный рынок. Например, если биткоин на международных биржах стоит 20 000 долларов, на корейских он может стоить 22 000 долларов или больше.

Обратите внимание! В дальнейшем это может привести к потере арбитражных возможностей для трейдеров и снижению интереса к криптовалютам среди местных инвесторов.

Введение военного положения в Южной Корее

Президент Южной Кореи Юн Сок Эль объявил военное положение. Главной причиной такого шага, по словам президента, стало желание устранить просеверокорейские силы и обеспечить соблюдение конституционного порядка.

В своем обращении Юн Сок Эль обвинил оппозицию в организации антигосударственных действий, которые, по его мнению, имеют целью подготовку мятежа.

Обратите внимание! Введение военного положения произошло после того, как оппозиционная Демократическая партия предложила парламенту сократить бюджет и инициировала ходатайство об импичменте в отношении государственного аудитора и генерального прокурора.