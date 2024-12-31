Таку думку 24 Каналу висловив російський публіцист зі США Андрій Піонтковський, зауваживши, що зараз можуть тривати переговори щодо "замороження" війни. Цей процес порівнюють з корейським конфліктом та очікують, якими будуть рішення Дональда Трампа.

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Ключові помилки Трампа

Під впливом свого оточення або через власні комплекси новообраний президент вже допустився кількох фундаментальних помилок. На думку Піонтковського, перша помилка полягає в неправильному підході до процесу перемовин.

Він не виступає стороною конфлікту. У часи корейської війни Сполучені Штати були недвозначним союзником Кореї та виступали на її боці,

– зауважив російський публіцист зі США.

Головне завдання під час "замороження" війни – гарантувати безпеку для решти країни. Повертаючись до подій 50-их років минулого століття, ми знаємо, що тоді ніхто не починав переговорів з комуністами, з Йосипом Сталіним. З ними не обговорювали умови безпеки для Південної Кореї.

Сполучені Штати самостійно гарантували безпеку цій країні, були підписані угоди про взаємну оборону, а також залишено спеціальний воєнний корпус американських військових, які перебували на території Південної Кореї. Вони залишаються там досі. Такий сценарій допоміг встановити безпеку.

Друга помилка Трампа в тому, що він цього не робить в Україні, а навпаки почав обговорювати умови безпеки з Путіним. Ми чули від американських політиків різні сценарії завершення війни, але всі вони починаються з умов, які покладають на Україну,

– наголосив Андрій Піонтковський.

Зараз ключовою темою для розмови має бути кількість зброї, техніки, західні війська, які треба надати. У жодному випадку переговори не можуть починатися з вимог до Києва. Адже це тільки надихає Путіна й дає йому надію, що він зможе знищити українську державу, якщо не військовим шляхом, бо це йому не вдалося, то іншим способом.