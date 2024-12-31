Таку думку 24 Каналу висловив заступник гендиректора телеканалу ATR Айдер Муждабаєв, додавши, що путінський режим є бандитським і злочинним. Так було століттями, тому з Росією треба говорити у відповідний спосіб.

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Чого чекає Путін від Трампа

Захід не може починати розмову з Путіним з пропозицій, поступок, реверансів. Наприклад, ЗМІ вже пишуть, що Трамп нібито запропонував Росії завершення війни в обмін на обіцянку, що Україна впродовж 20 років не увійде в НАТО.

Якщо ти так починаєш спілкування з маніакальним фюрером, то він бачить, що йому обіцяли палець – значить можна відкусити руку. Потрібен психологічний злам у відносинах між усім світом та Владіміром Путіним,

– наголосив Айдер Муждабаєв.

З диктатором треба розмовляти мовою ультиматумів, але висувати вимоги має не він, а йому. Натомість зараз ми бачимо, що Європа та США вкотре допускають ту саму помилку – йдуть шляхом подарунків для людожера та вбивці. Путін розуміє лише мову сили, до якої звик з дитинства. Якщо почати з ним так говорити, то світ буде врятований за декілька місяців.

Якщо Путіну сказати, що йому віддадуть завойовані території, а Україна не буде в НАТО ще 20 років – це лише заохотить його до посилення наступу, бомбардувань. Він плювати хотів на те, що каже Трампа і всі його радники. Я в цьому певен. Це буде дуже принизливо, але цілком передбачувано,

– сказав Айдер Муждабаєв.

Але якби Трамп і його представники почали розмову з Путіним про посилення України, надання більшої кількості зброї, надпотужних ракет – все це кардинально змінить позицію диктатора. Він би не принижував західних політиків, а навпаки боявся їхніх рішень.

Росіяни ніколи не вміли з кимось дружити, не цінували лагідності й толерантності. Терористичні режими такі риси тільки провокують, а не стримують.