Такое мнение 24 Каналу высказал заместитель гендиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев, добавив, что путинский режим является бандитским и преступным. Так было веками, поэтому с Россией надо говорить соответствующим образом.

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Чего ждет Путин от Трампа

Запад не может начинать разговор с Путиным с предложений, уступок, реверансов. Например, СМИ уже пишут, что Трамп якобы предложил России завершение войны в обмен на обещание, что Украина в течение 20 лет не войдет в НАТО.

Если ты так начинаешь общение с маниакальным фюрером, то он видит, что ему обещали палец – значит можно откусить руку. Нужен психологический слом в отношениях между всем миром и Владимиром Путиным,

– подчеркнул Айдер Муждабаев.

С диктатором надо разговаривать на языке ультиматумов, но выдвигать требования должен не он, а ему. Зато сейчас мы видим, что Европа и США в очередной раз допускают ту же ошибку – идут по пути подарков для людоеда и убийцы. Путин понимает только язык силы, к которой привык с детства. Если начать с ним так говорить, то мир будет спасен за несколько месяцев.

Если Путину сказать, что ему отдадут завоеванные территории, а Украина не будет в НАТО еще 20 лет – это только поощрит его к усилению наступления, бомбардировок. Он плевать хотел на то, что говорит Трампа и все его советники. Я в этом уверен. Это будет очень унизительно, но вполне предсказуемо,

– сказал Айдер Муждабаев.

Но если бы Трамп и его представители начали разговор с Путиным об усилении Украины, предоставление большего количества оружия, сверхмощных ракет – все это кардинально изменит позицию диктатора. Он бы не унижал западных политиков, а наоборот боялся их решений.

Россияне никогда не умели с кем-то дружить, не ценили кротости и толерантности. Террористические режимы такие черты только провоцируют, а не сдерживают.