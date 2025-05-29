У четвер, 29 травня, виборчі дільниці відкрилися по всій країні – понад 3,5 тисячі пунктів прийому голосів почали роботу з самого ранку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Yonhap News Agency.

Дивіться також Воєнний ний стан і "держпереворот" через сумочку Dior: що сталося в Кореї і чи вплине на Україну

Що відомо про вибори в Південній Кореї та хто змагається за президентське крісло

Офіційний день голосування запланований на 3 червня. Проте вже сьогодні громадяни масово йдуть голосувати. За даними Національної виборчої комісії, станом на 11:00 за місцевим часом явка склала 7% — це рекордний показник для першої половини дня в історії президентських перегонів країни.

За крілсо президента змагаються шість кандидатів, з яких троє мають найвищі шанси на перемогу:

Лі Чже Мьон — кандидат від опозиційної "Демократичної партії", лідирує з підтримкою 49,2%.

Кім Мун Су — представник провладної "Партії народної влади", має 36,8%.

Лі Чжун Сок — очолює малу "Нову реформаторську партію", згідно з опитуваннями, набирає 10,3%. Кампанія проходить у напруженій атмосфері — громадяни перебувають у стані політичної мобілізації після гучного скандалу з колишнім президентом.

Воєнний стан, імпічмент і політична турбулентність