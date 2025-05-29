У четвер, 29 травня, виборчі дільниці відкрилися по всій країні – понад 3,5 тисячі пунктів прийому голосів почали роботу з самого ранку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Yonhap News Agency.
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Що відомо про вибори в Південній Кореї та хто змагається за президентське крісло
Офіційний день голосування запланований на 3 червня. Проте вже сьогодні громадяни масово йдуть голосувати. За даними Національної виборчої комісії, станом на 11:00 за місцевим часом явка склала 7% — це рекордний показник для першої половини дня в історії президентських перегонів країни.
За крілсо президента змагаються шість кандидатів, з яких троє мають найвищі шанси на перемогу:
- Лі Чже Мьон — кандидат від опозиційної "Демократичної партії", лідирує з підтримкою 49,2%.
- Кім Мун Су — представник провладної "Партії народної влади", має 36,8%.
Лі Чжун Сок — очолює малу "Нову реформаторську партію", згідно з опитуваннями, набирає 10,3%.
Кампанія проходить у напруженій атмосфері — громадяни перебувають у стані політичної мобілізації після гучного скандалу з колишнім президентом.
Воєнний стан, імпічмент і політична турбулентність
- У грудні 2024 року тодішній президент Юн Сок Йоль намагався запровадити воєнний стан, щоби, як вважає опозиція, усунути її вплив у парламенті. Однак уряд та законодавці не підтримали це рішення, і через шість годин надзвичайний режим було скасовано.
- Спроба узурпації влади викликала хвилю обурення. Юна Сок Йоля усунули від влади, йому оголосили імпічмент, а згодом — порушили кримінальну справу.
- На тлі цих подій вибори набули надзвичайного політичного значення. Вони визначають не лише наступного президента, а й те, яким буде подальший курс країни — демократичний чи авторитарний.