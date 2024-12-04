3 грудня 2024 Україну і весь світ сколихнули новини з Південної Кореї, де президент Республіки Корея Юн Сок Йоль оголосив про перше за понад 40 років введення воєнного стану та надав великі повноваження військовим.

Після термінової заяви Юна на вулицях столиці Південної Кореї швидко з'явилася воєнна техніка, а огрядні корейські військові встановили контроль над основними інфраструктурними об'єктами столиці.

Що ж насправді відбулося та чому – пояснює 24 Канал.

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Що відбулося у Кореї та чому вводили воєнний стан

Командувач армії Пак Ан Сю оголосив про заборону діяльності усіх політичних партій. Власне, це й було головним. Військові оточили Національні збори Республіки (місцевий парламент) і заблокували будівлю.

Я оголошую надзвичайний воєнний стан, щоб придушити північнокорейські сили і захистити вільний конституційний порядок,

– Юн Сок Йоль, виступаючи з екстреною промовою в президентському офісі в Йонсані, пояснює своє рішення "червоною загрозою".



Над всією Кореєю "безхмарне небо" / Фото з соцмереж

Президент також не приховував і звинуватив парламент у приязні до КНДР. Також він пообіцяв у 10-денний термін покарати всіх винних і навести лад у країні (національна валюта на такий "ефект Орешника" відреагувала миттєво та впала на 1,5%).



Воєнна техніка на вулицях Сеула / Фото з соцмереж

Але депутати від опозиційної Демократичної партії "Тобуро", які мають у парламенті більшість, виявилися не з лякливих. Вони вивели своїх прихильників на вулиці, а самі з боями прорвалися до сесійної зали та проголосували за скасування воєнного стану.

Конституція країни дає їм такі повноваження. За це рішення проголосували 190 депутатів зі 190, які брали участь у голосуванні. Цікаво, що голосування відбувалося фактично в умовах облоги, бо військові в цей час намагалися штурмувати будівлю, проте вочевидь не надто старалися.

Танки, бронетранспортери, солдати з пістолетами і ножами правитимуть країною. Економіка Республіки Корея завалиться безповоротно. Мої співгромадяни, будь ласка, приходьте під Національні збори,

– лідер опозиційної Демократичної партії "Тобуро" Лі Чже Мьон закликає корейців не коритися.

Після цього президент Юн був змушений погодитися та скасувати своє ж рішення. Військові ще трохи "постовбичили" та розійшлися, один із них навіть загубив свій прилад нічного бачення і фото забутого девайса миттєво стали вірусним.



Та сама згуба / Скриншот з відео

Вночі рішення президента підтримав уряд – о 4:30 за місцевим часом воєнний стан було скасовано офіційно. Він тривав лише 6 годин.

На ранок 4 грудня міністр оборони Кім Йон Хьон вибачився і подав у відставку. Те саме зробили співробітники адміністрації президента. Наразі готується відставка уряду.

Натомість депутати від шести опозиційних партій почали готувати процедуру імпічменту президента Юна. Очікується, що це станеться вже 6 чи 7 грудня 2024 року.

Для імпічменту необхідні 2/3 голосів депутатів Національних зборів, яка складається з 300 народних обранців.

Наразі опозиція має 192 голоси, а 108 – у прихильників чинного президента, проте нині на їх лояльність він розраховувати вже не може.

Чому до подій у Південній Кореї така велика увага

Новини з Сеула в уяві українців миттєво вклалися у логічну послідовність та схему, яку можна назвати "диму без вогню не буває". Бо коли в тебе під боком небезпечний та неадекватний сусід – статися може всяке. У випадку з Південною Кореєю й поготів, бо столиця країни – місто Сеул – розташоване практично на кордоні з КНДР і перебуває в безпосередній досяжності не лише ракет комуністів, але й гармат.

Нині північнокорейський диктатор Кім Чен Ин всіляко екскалює напругу та регулярно погрожує як Півдню, так і всьому світу новою війною.

Кім Третій нещодавно дуже сенсаційно відмовився від ще дідової стратегії возз'єднання двох розділених війною частинок однієї країни та офіційно проголосив, що Республіка Корея – головний екзистенційний ворог КНДР, а не брати, які заблукали.

Також усі тримають в голові, що в цьому рівнянні на боці Півночі є Росія та Китай, а на боці Півдня – Японія, США, Тайвань і здоровий глузд.

При чому обидві сторони мають також і ядерні аргументи, а КНДР вже воює на боці Росії проти України. При цьому Україна веде переговори з Південною Кореєю про пряму воєнну допомогу та отримує у значних кількостях "непряму".

Вся ця інформація миттєво склалася у пазл та створила ілюзію того, що насувається щось страшне.

Жалюгідна спроба держперевороту

Реальність була куди банальнішою, і свідки відкриття нового фронту майбутньої Третьої світової наразі можуть видихнути. Бо пафосне оголошення воєнного стану в Південній Кореї виявилося пшиком, точніше – елементом внутрішньополітичної боротьби, а ще точніше – відчайдушною спробою чинного президента врятуватися від імпічменту.

Заради цього він, де-факто, вдався до спроби державного перевороту – інакше це не назвеш. Проте спроба ця була настільки авантюрною, наскільки ж і жалюгідною.

Вона точно поповнила скарбничку безвідповідальних рішень цього тижня та по праву посіла чільне місце поруч з помилуванням президентом Байденом власного сина, якого він заприсягався не рятувати від судів, щоб не руйнувати довіру до судової системи США та Демократичної партії.

Цікаво! В історії України, до речі, також було щось подібне. У листопаді 2018 року президент Порошенко протягнув запровадження воєнного стану після атаки росіян на українських моряків у Керченській протоці. Ці події в реальності виявилися лише ширмою для підкилимної політичної боротьби.



У такий спосіб непопулярний президент намагався придушити критику на свою адресу та усунути політичних конкурентів та взагалі політичну боротьбу. Як ми знаємо з подальших подій, це його не врятувало – воєнний стан було введено на 30 днів замість 60, які хотів Порошенко. 26 грудня 2018 року він був скасований, а вибори президента – ні, виборча кампанія пройшла без обмежень, де ініціатор запровадження воєнного стану зазнав жахливого фіаско.

Для чого Юн Сок Йоль оголошував воєнний стан

Причиною подій 3 грудня стала тривала політична криза в Республіці Корея, яка після поразки президентської партії на квітневих виборах до парламенту набула геть радикальних форм із взаємними звинуваченнями та судовими розбірками.

Пана президента налякала зовсім не комуністична загроза, а його власний імпічмент, що майорів на горизонті. Корупція вищих ешелонів влади – велика біда для Південної Кореї, ця держава має давню історію викриття перших осіб, чимало з яких отримали реальні тюремні строки за свою діяльність.

Приблизно тим самим шляхом йде і чинний президент, але родзинкою ситуацію є те, що основні претензії та звинувачення лунають не на його адресу. Всіх собак повісили на першу леді Кім Кон Хі. Дружину президента (саме так вона просить себе називати – 24 Канал) звинувачують у торгівлі впливом та отриманні хабарів у вигляді цінних подарунків.

Найбільші ЗМІ писали про сумочку Christian Dior за 3 мільйони вон (приблизно 2 120 доларів або 88 000 гривень).



Перша леді Кореї з чоловіком / Фото Seokyong Lee / Penta Press / Shutterstock

Зверніть увагу! Законодавство Південної Кореї забороняє державним посадовцям та їхнім дружинам/чоловікам отримувати подарунки на суму понад один мільйон вон (приблизно 700 доларів) одноразово або на 3 мільйони вон за підсумками фінансового року.



У такий спосіб сумка, яку в українському парламенті взагалі могли б назвати "ніщєбродською" (сарказм – 24 Канал), стала причиною гучного скандалу – вплинула на парламентські вибори (історія вибухнула за 3 місяці до них) та фактично спричинила спробу воєнного перевороту, яка так налякала весь світ.

Президент свою дружину активно захищав, але робив це незграбно та тиснув на суддів і прокурорів (до речі, президент – сам колишній прокурор), накладав вето на закони по створення комісій з розслідування інших діянь першої леді.

Цим Юн остаточно налаштував проти себе буквально всіх – його рейтинги та рейтинги його партії "Сила народу", й без того низькі через невдалу економічну політику та недавню трагедію Ітхевоні, коли у тисняві загинули 156 людей, остаточно впали, натомість рейтинги опозиції злетіли до небес. У президентській партії "сумковий скандал" призвів до розколу й соратники президента прямо порівнювали першу леді з Марією-Антуанеттою.



Та сама сумка / фото korea.net

Тепер на президента чекає майже гарантований імпічмент (якщо він раніше не погодиться на добровільну відставку), а також – кримінальні справи та ганьба. А на Південну Корею – нові вибори президента, де з великою вірогідністю переможе лідер опозиції Лі Чже Мьон. Він так мужньо продирався до парламенту під час воєнного стану, що перемога в нього практично в кишені.

Не уникне нової хвилі розслідувань й перша леді. Тепер вона, як і її мати, можуть отримати тюремний вирок (бо сумочка – то вершина айсбергу). Теща президента була двічі судима. Вперше її виправдали за звинуваченнями в управлінні лікарнею для людей похилого віку без медичної ліцензії, вдруге вона отримала рік ув'язнення за шахрайство з нерухомістю та цінними паперами й декілька місяців провела у в'язниці, поки не була достроково звільнена за гарну поведінку. По цій саміий справі проходила і перша леді, яка незбаром позбавиться свого неформального імунітету.

Як це вплине на Україну

Президент-заколотник є також і великим другом України. У липні 2023 року він разом із красунею-дружиною відвідали Київ особисто та мали дуже теплу зустріч з Володимиром та Оленою Зеленськими. Зустріч мала й практичне значення з огляду на розширення корейської допомоги Україні.

На жаль, домовитись про прямі постачання корейської зброї, на яку так розраховують в Україні, ні тоді, не зараз не вдалося. Конституція Республіки Корея забороняє воєнну допомогу учасникам конфлікту, а для зняття табу потрібні голоси в Національних зборах.

Натомість опозиція взяла на озброєння тактику робити все всупереч волі президента. Відтак лідер "Тобуро" Лі Чже Мьон відзначився серією антиукраїнських заяв, при цьому вочевидь особливо в ситуацію в Україні ні він, ні його колеги не заглиблювалися.

Фактично Україна стала заручницею обставин так само, як і восени та взимку в Конгресі США, коли через внутрішні розбірки між Трампом і Байденом було заблоковано допомогу українському спротиву, що призвело до болючих поразок на Донбасі.

Крім України мішенями опозиції також була Японія та весь "колективний Захід". Крім того, "Тобуро" традиційно виступала за пом'якшення політики щодо КНДР і більшої дружби з Китаєм. Українська оптика зі зрозумілих причин назве таку стратегію "антиукраїнською" та "проросійською", але це не так.

Це просто нюанси політики в Південній Кореї. Нам від того ані холодно, ані жарко, лише трохи неприємно, бо зброю ми й так напряму від Сеулу не отримали б, а круговий обмін зі США триватиме й надалі. Ось такий Realpolitik.