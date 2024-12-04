3 декабря 2024 года Украину и весь мир всколыхнули новости из Южной Кореи, где президент Республики Корея Юн Сок Ёль объявил о первом за более чем 40 лет введении военного положения и предоставил большие полномочия военным.

После срочного заявления Юна на улицах столицы Южной Кореи быстро появилась военная техника, а тучные корейские военные установили контроль над основными инфраструктурными объектами столицы.

Что же на самом деле произошло и почему – объясняет 24 Канал.

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Что произошло в Корее и почему вводили военное положение

Командующий армии Пак Ан Сю объявил о запрете деятельности всех политических партий. Собственно, это и было главным. Военные окружили Национальное собрание Республики (местный парламент) и заблокировали здание.

Я объявляю чрезвычайное военное положение, чтобы подавить северокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок,

– Юн Сок Ёль, выступая с экстренной речью в президентском офисе в Йонсане, объясняет свое решение "красной угрозой".



Над всей Кореей "безоблачное небо" / Фото из соцсетей

Президент также не скрывал и обвинил парламент в приязни к КНДР. Также он пообещал в 10-дневный срок наказать всех виновных и навести порядок в стране (национальная валюта на такой "эффект Орешника" отреагировала мгновенно и упала на 1,5%).



Военная техника на улицах Сеула / Фото из соцсетей

Но депутаты от оппозиционной Демократической партии "Тобуро", которые имеют в парламенте большинство, оказались не из пугливых. Они вывели своих сторонников на улицы, а сами с боями прорвались в сессионный зал и проголосовали за отмену военного положения.

Конституция страны дает им такие полномочия. За это решение проголосовали 190 депутатов из 190, участвовавших в голосовании. Интересно, что голосование происходило фактически в условиях осады, потому что военные в это время пытались штурмовать здание, однако явно не слишком старались.

Танки, бронетранспортеры, солдаты с пистолетами и ножами будут править страной. Экономика Республики Корея рухнет безвозвратно. Мои сограждане, пожалуйста, приходите под Национальное собрание,

– лидер оппозиционной Демократической партии "Тобуро" Ли Чжэ Мён призывает корейцев не подчиняться.

После этого президент Юн был вынужден согласиться и отменить свое же решение. Военные еще немного "постояли" и разошлись, один из них даже потерял свой прибор ночного видения и фото забытого девайса мгновенно стали вирусным.



Та самая потеря / Скриншот из видео

Ночью решение президента поддержало правительство – в 4:30 по местному времени военное положение было отменено официально. Оно длилось всего 6 часов.

На утро 4 декабря министр обороны Ким Йон Хен извинился и подал в отставку. То же самое сделали сотрудники администрации президента. Сейчас готовится отставка правительства.

Зато депутаты от шести оппозиционных партий начали готовить процедуру импичмента президента Юна. Ожидается, что это произойдет уже 6 или 7 декабря 2024 года.

Для импичмента необходимы 2/3 голосов депутатов Национального собрания, которое состоит из 300 народных избранников.

Сейчас оппозиция имеет 192 голоса, а 108 – у сторонников действующего президента, однако сейчас на их лояльность он рассчитывать уже не может.

Почему к событиям в Южной Корее такое большое внимание

Новости из Сеула в воображении украинцев мгновенно уложились в логическую последовательность и схему, которую можно назвать "дыма без огня не бывает". Потому что когда у тебя под боком опасный и неадекватный сосед – произойти может всякое. В случае с Южной Кореей и подавно, потому что столица страны – город Сеул – расположен практически на границе с КНДР и находится в непосредственной досягаемости не только ракет коммунистов, но и пушек.

Сейчас северокорейский диктатор Ким Чен Ын всячески экскалирует напряжение и регулярно угрожает как Югу, так и всему миру новой войной.

Ким Третий недавно очень сенсационно отказался от еще дедовой стратегии воссоединения двух разделенных войной частиц одной страны и официально провозгласил, что Республика Корея – главный экзистенциальный враг КНДР, а не братья, которые заблудились.

Также все держат в голове, что в этом уравнении на стороне Севера есть Россия и Китай, а на стороне Юга – Япония, США, Тайвань и здравый смысл.

Причем обе стороны имеют также и ядерные аргументы, а КНДР уже воюет на стороне России против Украины. При этом Украина ведет переговоры с Южной Кореей о прямой военной помощи и получает в значительных количествах "косвенную".

Вся эта информация мгновенно сложилась в пазл и создала иллюзию того, что надвигается что-то страшное.

Жалкая попытка госпереворота

Реальность была куда банальнее, и свидетели открытия нового фронта будущей Третьей мировой сейчас могут выдохнуть. Потому что пафосное объявление военного положения в Южной Корее оказалось пшиком, точнее – элементом внутриполитической борьбы, а еще точнее – отчаянной попыткой действующего президента спастись от импичмента.

Ради этого он, де-факто, прибегнул к попытке государственного переворота – иначе это не назовешь. Однако попытка эта была настолько авантюрной, насколько же и жалкой.

Она точно пополнила копилку безответственных решений этой недели и по праву заняла видное место рядом с помилованием президентом Байденом собственного сына, которого он поклялся не спасать от судов, чтобы не разрушать доверие к судебной системе США и Демократической партии.

Интересно! В истории Украины, кстати, также было нечто подобное. В ноябре 2018 года президент Порошенко протянул введение военного положения после атаки россиян на украинских моряков в Керченском проливе. Эти события в реальности оказались лишь ширмой для подковерной политической борьбы.



Таким образом непопулярный президент пытался подавить критику в свой адрес и устранить политических конкурентов и вообще политическую борьбу. Как мы знаем из дальнейших событий, это его не спасло – военное положение было введено на 30 дней вместо 60, которые хотел Порошенко. 26 декабря 2018 года оно было отменено, а выборы президента – нет, избирательная кампания прошла без ограничений, где инициатор введения военного положения потерпел ужасное фиаско.

Для чего Юн Сок Ёль объявлял военное положение

Причиной событий 3 декабря стал длительный политический кризис в Республике Корея, который после поражения президентской партии на апрельских выборах в парламент приобрел совершенно радикальные формы со взаимными обвинениями и судебными разборками.

Господина президента напугала совсем не коммунистическая угроза, а его собственный импичмент, маячивший на горизонте. Коррупция высших эшелонов власти – большая беда для Южной Кореи, это государство имеет давнюю историю разоблачения первых лиц, многие из которых получили реальные тюремные сроки за свою деятельность.

Примерно тем же путем идет и действующий президент, но изюминкой ситуации является то, что основные претензии и обвинения звучат не в его адрес. Всех собак повесили на первую леди Ким Кон Хи. Жену президента (именно так она просит себя называть – 24 Канал) обвиняют в торговле влиянием и получении взяток в виде ценных подарков.

Крупнейшие СМИ писали о сумочке Christian Dior за 3 миллиона вон (примерно 2 120 долларов или 88 000 гривен).



Первая леди Кореи с мужем / Фото Seokyong Lee / Penta Press / Shutterstock

Обратите внимание! Законодательство Южной Кореи запрещает государственным чиновникам и их женам/мужам получать подарки на сумму более одного миллиона вон (примерно 700 долларов) единовременно или на 3 миллиона вон по итогам финансового года.



Таким образом, сумка, которую в украинском парламенте вообще могли бы назвать "нищебродской" (сарказм – 24 Канал), стала причиной громкого скандала – повлияла на парламентские выборы (история вспыхнула за 3 месяца до них) и фактически вызвала попытку военного переворота, которая так напугала весь мир.

Президент свою жену активно защищал, но делал это неуклюже и давил на судей и прокуроров (кстати, президент – сам бывший прокурор), накладывал вето на законы по созданию комиссий по расследованию других деяний первой леди.

Этим Юн окончательно настроил против себя буквально всех – его рейтинги и рейтинги его "Партии народной власти" и без того низкие из-за неудачной экономической политики окончательно упали, зато рейтинги оппозиции взлетели до небес. В президентской партии "сумочный скандал" привел к расколу и соратники президента прямо сравнивали первую леди с Марией-Антуанеттой.



Та самая сумка / фото korea.net

Теперь президента ждет почти гарантированный импичмент (если он раньше не согласится на добровольную отставку), а также – уголовные дела и позор. А на Южную Корею – новые выборы президента, где с большой вероятностью победит лидер оппозиции Ли Чжэ Мён. Он так мужественно продирался в парламент во время военного положения, что победа у него практически в кармане.

Не избежит новой волны расследований и первая леди. Теперь она, как и ее мать, могут получить тюремный приговор. Теща президента была дважды судима. Впервые ее оправдали по обвинениям в управлении больницей для пожилых людей без медицинской лицензии, второй раз она получила год заключения за мошенничество с недвижимостью и несколько месяцев провела в тюрьме, пока не была досрочно освобождена за хорошее поведение.

Как это повлияет на Украину

Президент-мятежник является также и большим другом Украины. В июле 2023 года он вместе с красавицей-женой посетили Киев лично и имели очень теплую встречу с Владимиром и Еленой Зеленскими. Встреча имела и практическое значение, учитывая расширение корейской помощи Украине.

К сожалению, договориться о прямых поставках корейского оружия, на которую так рассчитывают в Украине, ни тогда, ни сейчас не удалось. Конституция Республики Корея запрещает военную помощь участникам конфликта, а для снятия табу нужны голоса в Национальном собрании.

Зато оппозиция взяла на вооружение тактику делать все вопреки воле президента. Поэтому лидер "Тобуро" Ли Чжэ Мён отметился серией антиукраинских заявлений, при этом очевидно особо в ситуацию в Украине ни он, ни его коллеги не углублялись.

Фактически Украина стала заложницей обстоятельств так же, как и осенью и зимой в Конгрессе США, когда из-за внутренних разборок между Трампом и Байденом была заблокирована помощь украинскому сопротивлению, что привело к болезненным поражениям на Донбассе.

Кроме Украины мишенями оппозиции также была Япония и весь "коллективный Запад". Кроме того, "Тобуро" традиционно выступала за смягчение политики в отношении КНДР и большей дружбы с Китаем. Украинская оптика по понятным причинам назовет такую стратегию "антиукраинской" и "пророссийской", но это не так.

Это просто нюансы политики в Южной Корее. Нам от этого ни холодно, ни жарко, только немного неприятно, потому что оружие мы и так напрямую от Сеула не получили бы, а круговой обмен с США будет продолжаться и в дальнейшем. Вот такой Realpolitik.