Ким Чен Ын встретился с министром обороны России Андреем Белоусовым и заявил о непоколебимой поддержке агрессии в Украине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Associated Press.

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О чем заявил Ким Чен Ын

Выступая во время встречи с министром обороны России Белоусовым в Пхеньяне, Ким назвал использование Украиной дальнобойного оружия результатом прямого вмешательства США.

Он заявил, что Россия имеет право защищаться от действий Украины, которые он называет "стремление империалистов к гегемонии". Пхеньян неизменно будет поддерживать российскую политику.

По сообщению государственного информационного агентства КНДР, во время встречи Ким и Белоусов достигли "удовлетворительного консенсуса" по укреплению стратегического партнерства и защиты суверенитета, интересов безопасности и международной справедливости перед лицом "быстро меняющегося международного положения безопасности".

Напомним, в ответ на помощь Россия поставила КНДР зенитные ракеты, а также оказала значительную экономическую поддержку.