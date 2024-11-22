Министр обороны Южной Кореи Шин Вонсик заявил, что Россия предоставила КНДР зенитные ракеты и другое оборудование для усиления сети противовоздушной обороны Пхеньяна. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Associated Press.

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Что известно о российских поставках КНДР

По словам Вонсика, Россия также предоставила Северной Корее разнообразную экономическую помощь. В Associated Press отмечают, что Сеул и Вашингтон выразили обеспокоенность из-за возможной передачи Россией чувствительных ядерных и ракетных технологий КНДР.

Кроме этого, с марта Россия поставила КНДР более миллиона баррелей нефти. Таким образом Путин рассчитывается с Ким Чен Ыном за оружие и войска.

Информацию получили благодаря анализу спутниковых снимков. На них видно более десятка различных северокорейских нефтяных танкеров, которые прибывали к нефтяному терминалу на Дальнем Востоке 43 раза за последние восемь месяцев.

Отметим, что КНДР активно помогает России. Кроме солдат, Северная Корея поставляет Кремлю дальнобойные артиллерийские системы "Коксан", способные поражать цели на расстоянии до 60 километров.

Также вероятно, что вскоре количество солдат КНДР в России возрастет до 100 тысяч, что может изменить ситуацию на фронте.