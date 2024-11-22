Міністр оборони Південної Кореї Шин Вонсік заявив, що Росія надала КНДР зенітні ракети та інше обладнання для посилення мережі протиповітряної оборони Пхеньяна. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Associated Press.

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Що відомо про російські поставки КНДР

За словами Вонсіка, Росія також надала Північній Кореї різноманітну економічну допомогу. У Associated Press зазначають, що Сеул та Вашингтон висловили занепокоєння через можливу передачу Росією чутливих ядерних і ракетних технологій КНДР.

Окрім цього, з березня Росія поставила КНДР понад мільйон барелів нафти. Таким чином Путін розраховується з Кім Чен Ином за зброю та війська.

Інформацію отримали завдяки аналізу супутникових знімків. На них видно більше десятка різних північнокорейських нафтових танкерів, які прибували до нафтового термінала на Далекому Сході 43 рази за останні вісім місяців.

Зазначимо, що КНДР активно допомагає Росії. Окрім солдатів, Північна Корея постачає Кремлю далекобійні артилерійські системи "Коксан", що здатні вражати цілі на відстані до 60 кілометрів.

Також ймовірно, що невдовзі кількість солдатів КНДР у Росії зросте до 100 тисяч, що може змінити ситуацію на фронті.