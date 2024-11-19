Північна Корея постачає Росії зброю та війська для підтримки держави у війні проти України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Що відомо про заяву Зеленського

В онлайн-зверненні до Європейського парламенту Володимир Зеленський повідомив, що кількість військових КНДР на території Росії може зрости в рази.

Наразі Путін підтягнув до кордонів України 11 тисяч північнокорейських солдатів. Цей контингент може зрости до 100 тисяч людей,

– заявив Зеленський.

Минулого тижня південнокорейське розвідувальне агентство повідомило, що північнокорейські війська вже брали участь у бойових діях проти Збройних Сил України.

Варто зазначити, що цього місяця Путін підписав договір про стратегічне партнерство з Північною Кореєю. Зокрема, документ містить положення про взаємну оборону.

Раніше міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що Росія продовжує нарощувати свої війська.

Країна-агресорка формує нові бригади з російських найманців і північнокорейців. А також працює над тим, щоб "створити сили, які зможуть протистояти, оскільки пріоритетом є оборонна та стабілізаційна операції".