Чисельність російської армії продовжує зростати. Про це Рустем Умеров заявив на пресконференції у Києві 18 листопада, повідомляє 24 Канал.

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Як зростає російська армія

Очільник Міноборони Рустем Умєров на пресконференції у Києві повідомив, що російська армія зростає. До 1 червня росіяни досягли половини того, що ставили собі за мету.

Вони використовують багатьох – найманців з Африки, Азії. Тепер вони використовують КНДР, тобто у них є проблеми, але вони не зупиняються, вони зростають. Точну кількість ми знаємо. Це значна кількість,

– каже Умєров.

Україна, за словами міністра, працює над тим, щоб "створити сили, які зможуть протистояти, оскільки пріоритетом є оборонна та стабілізаційна операції". Україна працює, аби не дозволити росіянам отримати перевагу, зазначив він.

Нагадаємо, Північна Корея планує відправити до 100 тисяч військових до Росії для підтримки у війні проти України.