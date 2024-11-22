Ким Чен Ын считает, что такой напряженности ещё никогда не было. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Что стоит за такими заявлениями Ким Чен Ына

Северокорейский диктатор подчеркивает, что попытки переговоров с США ни к чему не привели.

Никогда ранее противоборствующие стороны на Корейском полуострове не сталкивались с такой опасной и острой конфронтацией, которая может перерасти в наиболее разрушительную термоядерную войну,

– заявил Ким Чен Ын.

Северокорейский диктатор раскритиковал Соединенные Штаты, обвинив их в провокациях и отсутствии желания достичь мирного сосуществования.

"Мы уже зашли так далеко, как только могли на переговорах с Соединенными Штатами, но в результате мы убедились не в готовности сверхдержавы к сосуществованию, а в её жесткой позиции силы и агрессивной и враждебной политике в отношении нас, которая никогда не изменится", – отметил он.

Ким Чен Ын также заявил о намерении модернизировать арсенал КНДР, развивая вооружение до "сверхсовременного" уровня, и усиливать оборонный потенциал для стратегического укрепления страны.