Сообщает 24 Канал со ссылкой на Business Insider. Мощные самоходные пушки "Коксан", способны поражать цели на расстоянии до 60 километров.

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Чем опасна передача пушек "Коксан" для России

Согласно последним данным, Северная Корея передала России большое количество артиллерийских систем, а также тысячи военных, которые уже участвуют в боевых действиях на стороне Москвы. Это подчеркивает важность артиллерийских снарядов и ракет в этом конфликте.

Недавно в социальных сетях появились фотографии, демонстрирующие транспортировку северокорейских 170 миллиметровых самоходных гаубиц "Коксан" по железной дороге через территорию России. Западные СМИ, ссылаясь на данные южнокорейской разведки, подтвердили передачу этих систем, а также 240 миллиметровых реактивных установок залпового огня.

Эксперт Hudson Institute Кан Касапоглу заметил, что 170 миллиметровые и 240 миллиметровые системы являются одними из самых мощных в военном арсенале Северной Кореи. По его словам, "Коксан" имеет радиус действия до 60 километров и способна выпустить до четырех снарядов в минуту, а затем – один снаряд каждые три минуты.

Пхеньян имеет сотни таких пушек и может позволить себе отправить значительное количество Кремлю,

– отметил эксперт.

Что известно о системе "Коксан"

Артиллерийская система "Коксан" была впервые представлена в 1978 году, а ее модернизированная версия появилась в 1989 году. По информации проекта "Ракетная угроза" Центра стратегических и международных исследований, эта артиллерийская установка является наиболее дальнобойной среди не ракетных систем Северной Кореи. Она может вести огонь осколочно-фугасными снарядами на расстояние до 40 километров или ракетными боеприпасами – до 60 километров.

Значительная дальность действия "Коксан" приближает ее к современным артиллерийским системам, хотя она уступает по возможностям американским HIMARS с ракетами GMLRS.

Северная Корея имеет большой арсенал артиллерийских систем, большинство из которых является копией советских образцов. Согласно отчету Разведывательного управления обороны США за 2021 год, эти системы являются надежными и простыми в обслуживании, что делает их эффективными в использовании.

Касапоглу заметил, что пока неясно, будут ли северокорейские пушки использоваться непосредственно российскими войсками, или их задействуют подразделения КНДР, расположенные в Курской области.