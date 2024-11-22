24 Канал пишет со ссылкой на BBC, что говорится о поставках с марта 2024 года.

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С марта Россия поставила КНДР более миллиона баррелей нефти

Информацию о более миллиона баррелей нефти КНДР получили по результатам анализа спутниковых снимков, проведенного некоммерческой исследовательской группой Open Source Centre.

На спутниковых снимках видно более десятка различных северокорейских нефтяных танкеров, которые прибывали к нефтяному терминалу на Дальнем Востоке России в целом 43 раза за последние восемь месяцев,

– отметило издание.

Проанализировав фотографии с моря понятно, что в Россию танкеры зашли пустыми, а вернулись загруженными.

Журналисты отмечают, что передача нефти Северной Корее нарушает санкции Организации Объединенных Наций, которые запрещают странам продавать нефть КНДР, за исключением небольших количеств, чтобы подавить ее экономику и предотвратить дальнейшую разработку ядерного оружия.

"Этот постоянный приток нефти дает Северной Корее уровень стабильности, которого она не видела с тех пор, как были введены санкции", – заявил старший аналитик центра Джо Берн.

Первый рейс, который удалось задокументировать, состоялся 7 марта 2024 года – то есть через 7 месяцев после первых сообщений о поставках северокорейских боеприпасов России. Последний – 5 ноября.

Кстати, Северная Корея является единственной страной, которой запрещено покупать нефть. В частности, страна может купить не более 500 тысяч баллонов в год.