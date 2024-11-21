В эфире 24 Канала военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко ответил, действительно ли Россия может ударить по территории стран Запада.

Актуально Путин анонсировал новые удары "Орешником": какие характеристики этого оружия привел диктатор

Будет ли Россия бить по странам Запада

Через несколько дней после того, как США разрешили Украине бить по России, а Вооруженные Силы атаковали военные объекты на территории Курской и Брянской областей, российский диктатор в конце концов решился отреагировать публично. В своей речи Путин традиционно угрожал Западу.

Президент страны-агрессора заявил, что отныне Россия может бить ракетами по странам, которые позволяют применять свое оружие для ударов по российской территории.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" сказал, что Путин не решится ударить ни по одному объекту на территории стран-союзников Украины, ведь большинство из них – члены НАТО.

Такой удар – это фактически пятая статья коллективной безопасности. Путин этого никогда не сделает. В общем его речь это уже ложь сама по себе. Из этого мы можем и делать соответствующий вывод – дед не выпил таблетки и вышел немного пофантазировать,

– сказал Коваленко.

Напомним, Путин прокомментировал сегодняшний удар по Днепру, назвав его ответом на "агрессивные действия" НАТО. По словам диктатора, россияне якобы использовали для атаки российскую систему средней дальности "Орешник".

Важно! Путин заявил, что применение "Орешника" было ответом на планы США по производству и развертыванию ракет средней и меньшей дальности.

Почему Путина так разозлил удар по Курщине

Аналитики говорят то, что сейчас Путин вылез с этим заявлением и угрожает новым ударом свидетельствует о том, что с помощью Storm Shadow в Курской области был уничтожен какой-то важный корейский чиновник, близкий к Ким Чен Ыну.

Вполне вероятно, что там могли уничтожить какую-то интересную персону,

– отметил военно-политический аналитик.

Во-первых, в Курской области как раз действует северокорейский армейский корпус. Объект, который был уничтожен, укрепленный командный пункт бункерного типа, а не только узел связи. Поэтому и использовали интересные ракеты с боевыми частями проникающего бетонобойного типа.

Во-вторых, рядом расположено историческое имение Барятинского. Возможно, что его как раз использовали для того, чтобы там находились представители северокорейских войск высокого ранга.

Не исключаю, что мог быть даже генерал. Все, что надо рядом – и командный пункт, и отдых. Поэтому так, там мог быть северокорейский генерал, за которого Ким Чен Ын может попросить у Путина еще 500 тысяч тонн риса и технологии "Орешника",

– добавил Коваленко.

Он склоняется к тому, что речь пойдет о передаче технологий. Вряд ли КНДР понадобится "Орешник", Ким Чен Ыну нужно будет что-то интересное. Например, авиационные или ракетные технологии.

К слову, аналитики считают, что это обозначение "Орешник" вполне могло фигурировать в рабочей документации в рамках работы над ракетой, которая более известна собственно как РС-26 "Рубеж". Вероятно, Путин назвал "Рубеж" "Орешником", чтобы запугать Запад.