Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian. Імпічмент Юн Сок Йолю парламент оголосив з другої спроби.

До теми Підозрюють у держзраді: президенту Південної Кореї заборонили виїжджати з країни

Що відомо про прем'єр-міністра Південної Кореї

Прем'єр-міністр Південної Кореї Хан Дак Су наказав військовим посилити обороноздатність країни, щоб запобігти потенційним провокаціям з боку Північної Кореї, які можуть виникнути через можливі прорахунки.

Крім того, Дак Су доручив міністру закордонних справ повідомити міжнародним партнерам, що фундаментальна зовнішня політика Південної Кореї залишається послідовною.

Водночас він доручив міністру фінансів докласти зусиль для пом'якшення будь-яких негативних економічних наслідків, що можуть виникнути внаслідок політичних потрясінь, які тривають.

Варто зазначити, що у Південній Кореї виконавча влада переважно належить президенту, однак прем'єр-міністр бере на себе керівництво країною у разі недієздатності президента.

Хан Дак Су, який має великий досвід роботи в уряді, раніше обіймав кілька ключових посад, включно з посадою міністра торгівлі та фінансів і посла Південної Кореї в США. Примітно, що він також обіймав посаду прем'єр-міністра з 2007 по 2008 рік.

До слова, за імпічмент Юн Сок Йоля проголосували 204 південнокорейські депутати, 85 виступили проти, а 3 – утрималися. Остаточно рішення про імпічмент ще має затвердити Конституційний суд країни. Самого президента Південної Кореї підозрюють у державній зраді після того, як він оголосив у країні воєнний стан.