Оголошення імпічменту президенту Юн Сок Йолю 14 грудня підтримали 204 депутати, 85 виступили проти, а 3 – утрималися. Остаточно рішення про імпічмент ще має затвердити Конституційний суд країни.

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Важливо. Президента Південної Кореї підозрюють у державній зраді після того, як він оголосив у країні воєнний стан. У країні уже усували президента із посади в порядку імпічменту. Мова про Пак Кин Хе, яку у 2017 році відсторонили на тлі корупційного скандалу за участі її подруги.

Чому оголосили імпічмент

Президенту Південної Кореї Юн Сок Йолю висунули звинувачення в державній зраді, що стало причиною ініціювання процесу імпічменту. Конфлікт виник після того, як 3 грудня 2024 року президент несподівано оголосив військовий стан.

Він пояснив цей крок потребою захистити конституційний порядок і країну від "антидержавних сил", але це викликало широкий резонанс. Опозиція, громадські організації та чимала частина суспільства побачили в цьому порушення Конституції та загрозу демократії, оскільки військовий стан включав заборону політичної діяльності та контроль над ЗМІ. Через 6 годин після введення режим було скасовано під тиском парламенту, що зробило його найкоротшим в історії країни.

Процедуру імпічменту ініціювала опозиційна Демократична партія, звинувативши президента в підриві демократичних принципів і спробі перевороту. Хоча правляча партія намагалася захистити Юна, його позиції серйозно послаблені через масові протести і критику всередині країни. Деякі експерти припускають, що подальша доля президента може вирішуватися в Конституційному суді, якщо парламент затвердить імпічмент.

Що каже сам Юн

Юн заявив, що відкидає звинувачення в заколоті. За його словами, він намагався запровадити воєнний стан "для захисту нації й нормалізації державних справ".

Президент заявив, що опозиція веде країну в "національну кризу", і пообіцяв "боротися разом із народом до останньої хвилини". За його словами, парламент, де домінує опозиція, "обернувся на монстра, що руйнує конституційний порядок ліберальної демократії".

Також він вибачився перед громадянами країни, "які були здивовані та стурбовані воєнним станом" і запевнив, що "не ухилятиметься від юридичної та політичної відповідальності за оголошення воєнного стану".

Що відомо про Юн Сок Йоль

Юн Сок Йоль став президентом у 2022 році як представник консервативної партії "Сила народу". Його політика викликала неоднозначну реакцію, особливо через акцент на боротьбі з "просеверокорейськими силами" і авторитарний стиль керування, що багато хто вважає відголоском військових диктатур минулого.

За освітою він юрист, закінчив юридичний факультет Сеульського національного університету. До політики Юн мав тривалу кар'єру в прокуратурі, де здобув репутацію людини, що активно боролася з корупцією та впливовими фігурами.

На посаді генерального прокурора Юн керував розслідуваннями великих корупційних скандалів, зокрема справ проти членів попередніх урядів, що зробило його популярним серед громадян, але також створило конфлікти з політичним керівництвом. Його рішення балотуватися в президенти було сприйнято як крок від боротьби із системою до спроби її реформувати зсередини.

Юн представляє консервативну партію "Сила народу" і на посаді президента фокусувався на жорсткій політиці щодо Північної Кореї та зміцненні відносин із США. Однак його стиль управління часто піддавався критиці за авторитарні підходи і недостатню чутливість до демократичних принципів. Зокрема, оголошення військового стану та дії проти опозиції спричинили масову критику та нинішню кризу навколо імпічменту.