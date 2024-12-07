Парламент хотел объявить импичмент президенту из-за того, что 3 декабря Юн Сок Йоль объявил о введении "чрезвычайного военного положения" в стране. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Yonhap News.

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Что известно об импичменте Юн Сок Йоля

Ранее законопроект об импичменте подали на пленарное заседание Национальной ассамблеи. Однако представители правящей партии "Сила народа", кроме депутатов Ким Е Джи, Ким Сан Ука и конгрессмена Ан Чхоль Су, не участвовали в голосовании.

Депутаты "Силы народа" начали покидать зал пленарного заседания Национального собрания перед вынесением на тайное голосование законопроекта об импичменте Юн Сок Йоля. В результате только 195 из 300 зарегистрированных депутатов приняли участие в голосовании. Для того, чтобы принять решение, не хватило 5 депутатских голосов.

В то же время Демократическая партия Кореи сообщила, что 11 декабря снова проведет специальную сессию Национального собрания, чтобы повторно рассмотреть законопроект об импичменте президента. Там также отметили, что неоднократно будут настаивать на этом.

В этом процессе мы увидим, насколько антинародной и антигосударственной является партия "Силы народа", и как будет разоблачен лидер восстания в преступной деятельности,

– заявил на пресс-конференции конгрессмен Ли Чжэ Мэн.

Лидер парламента Пак Чан Дэ добавил, что Демократическая партия "немедленно снова будет продвигать импичмент". Кроме этого, более 150 тысяч человек вышли на протесты в Сеуле с требованием отставки Йоля.

Протестующие держат в руках плакаты, а крупнейшая профсоюзная группа Южной Кореи заявила, что ее члены будут бастовать до тех пор, пока президент не уйдет с должности.

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Какова реакция президента относительно попытки импичмента

По данным Yonhap News, президент Южной Кореи заявил, что он "искренне сожалеет" о том, что объявил военное положение и вызвал беспокойство у граждан страны. Йоль сообщил об этом в телевизионном обращении за несколько часов до голосования в парламенте по его импичменту.

Я искренне сожалею и прошу прощения у людей, которые, наверное, были очень удивлены,

– сказал Йоль.

Он добавил, что ввел военное положение из-за отчаяния и заверил, что не будет избегать юридической и политической ответственности за это решение. Йоль также пообещал оставить все решения за своей партией, чтобы стабилизировать положение в стране.