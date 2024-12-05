Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на CNN. Издание пишет, что действия южнокорейского президента Юн Сок Йоля могут поставить под сомнение надежность и предсказуемость Южной Кореи как союзника и партнера США и Японии.

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Нестабильная ситуация в Южной Корее может стать проблемой в момент углубления геополитических разломов в Азии. Лидеры КНДР, России и Китая наблюдают за развитием событий в Сеуле и ожидают, что это подорвет военное присутствие и власть США в регионе.

Стоит знать! 3 декабря президент Южной Кореи Юн Сук Йоль объявил о введении военного положения. По его словам, это было необходимо для "спасения страны от антигосударственных сил", которые пытаются уничтожить "конституционный порядок либеральной демократии". Из-за подавляющей оппозиции военное положение было отменено через несколько часов.

Полковник США в отставке Седрик Лейтон рассказал, что чем напряженнее будет ситуация в Южной Корее, тем труднее будет Америке будет достигать политических целей.

Любая нестабильность в Южной Корее имеет серьезные последствия для нашей индо-тихоокеанской политики,

– отметил Седрик Лейтон.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын сейчас выбирает благоприятные политические моменты для крупных испытаний оружия, поэтому он может использовать проблемы Южной Кореи в свою пользу. Об этом сказал преподаватель политики в Оксфордском университете в Великобритании.

"Мы знаем, что Северная Корея любит позорить демократическую систему Южной Кореи каждый раз, когда в Сеуле возникают беспорядки", – подчеркнул он.

Пекин и Москва также могут воспользоваться потенциальной возможностью смены руководства в Южной Корее.

Кроме этого, действия Юн Сук Йоля добавили еще один уровень неопределенности накануне возвращения к президентству Дональда Трампа, который ранее выражал скептицизм относительно финансовой договоренности между США и Южной Кореей по размещению американских войск.

Напомним, граждане Южной Кореи также были шокированы объявлением военного положения в стране. Это вызвало обеспокоенность среди населения и панические настроения на финансовых рынках Южной Кореи.