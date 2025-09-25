Саркози выдвигали ряд обвинений, но признали виновным только по одному пункту. Бывшему президенту Франции грозит 5 лет заключения. Впрочем, дату ареста еще не назначили.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

За что посадили Саркози?

70-летнего политика подозревали в том, что его предвыборную кампанию в 2005 – 2007 годах финансировал ливийский режим Муаммара Каддафи. Также были подозрения в коррупции

Но в конце концов Саркози признали виновным в преступном сговоре относительно попыток его близких помощников получить средства из Ливии времен Каддафи для его президентской кампании 2007 года.

Бывший президент проведет время в тюрьме, даже если подаст апелляцию, и приговор гораздо строже, чем многие ожидали,

– акцентируют журналисты.

Обратите внимание! Сейчас Саркози на свободе. BFMTV уточнили: экс-президента приговорили к 5 годам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора. Саркози вручат повестку о явке в Национальную финансовую прокуратуру, которая назначит дату его заключения.

Кроме него, вынесли приговор бывшему главе МВД и помощнику Саркози Клоду Геану и бывшему министру внутренних дел Брису Ортефе. Трех других обвиняемых оправдали.

Геана обвинили в подделке документов и отмывании денег при отягчающих обстоятельствах, торговле влиянием, пассивном взяточничестве и преступном сговоре. Суд хотел посадить его на 6 лет, но из-за состояния здоровья подозреваемого наложил арест в 250 000 евро.

Ортефе виновен в преступном сговоре, соучастии в незаконном финансировании избирательной кампании. Он 2 года проведет в тюрьме и заплатит штраф в размере 50 000 евро.

Как связаны Саркози и Каддафи: смотрите видео France 24

Интересно! Reuters напоминает: в прошлом году высший суд Франции подтвердил приговор Саркози за коррупцию и злоупотребление влиянием. Тогда политика обязали носить электронный браслет в течение года – первый раз для бывшего главы французского государства. Сейчас браслет сняли. Отдельный приговор был и за незаконное финансирование предвыборной кампании во время его неудачной попытки переизбрания Саркози в 2012 году. Но окончательное решение по этому делу ждут в следующем месяце.

Что сказал Саркози после заседания суда 25 сентября?

Сам Саркози отвергает обвинения.

Если они непременно хотят, чтобы я спал в тюрьме, я буду спать в тюрьме, но с высоко поднятой головой,

– цитирует его France Info.

Смотрите комментарии Саркози после оглашения приговора:

Он объявил, что подаст апелляцию. А приговор назвал чрезвычайно серьезным для верховенства права и "для уверенности, которую мы можем иметь в правосудии".

Саркози считает, что дело политически мотивировано. Он пообещал бороться до последнего вздоха, чтобы доказать свою полную невиновность.

"Ненависть точно не имеет границ (...) Те, кто меня так ненавидит, хотели меня унизить. Они унизили Францию", – высказался он.

Почему суд принял такое решение: детали дела Саркози