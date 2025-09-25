Укр Рус
Геополітика Європа Суд виніс вирок Ніколя Саркозі: експрезидент Франції 5 років проведе у тюрмі
25 вересня, 15:00
4

Суд виніс вирок Ніколя Саркозі: експрезидент Франції 5 років проведе у тюрмі

Ірина Чеботнікова

Саркозі висували низку звинувачень, але визнали винним тільки по одному пункту. Колишньому президенту Франції загрожує 5 років ув'язнення. Втім, дату його ув'язнення ще не призначили.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

За що посадили Саркозі?

70-річного політика підозрювали у тому, що його передвиборчу кампанію у 2005 – 2007 роках фінансував лівійський режим Муаммара Каддафі. Також були підозри в корупції

Але зрештою Саркозі визнали винним у злочинній змові щодо спроб його близьких помічників отримати кошти з Лівії часів Каддафі для його президентської кампанії 2007 року.

Колишній президент проведе час у в'язниці, навіть якщо подасть апеляцію, і вирок набагато суворіший, ніж багато хто очікував, 
– акцентують журналісти.

Зверніть увагу! Зараз Саркозі на волі. BFMTV уточнили: експрезидента засудили до 5 років позбавлення волі з відстрочкою виконання вироку. Саркозі вручать повістку про явку до Національної фінансової прокуратури, яка призначить дату його ув'язнення.

Окрім нього, винесли вирок колишньому помічнику Саркозі Клоду Геану та очільнику МВС і колишньому міністру внутрішніх справ Брісу Ортефе. Трьох обвинувачених виправдали.

Геана звинуватили в підробці документів та відмиванні грошей за обтяжувальних обставин, торгівлі впливом, пасивному хабарництві та злочинній змові. Суд хотів ув'язнити його на 6 років, але через стан здоров'я підозрюваного наклав арешт у 250 000 євро.

Ортефе винен у злочинній змові, співучасті в незаконному фінансуванні виборчої кампанії. Він 2 роки проведе у в'язниці та сплатить штраф у розмірі 50 000 євро.

Як пов'язані Саркозі та Каддафі: дивіться відео France 24

Цікаво! Reuters нагадує: торік найвищий суд Франції підтвердив вирок Саркозі за корупцію та зловживання впливом. Тоді політика зобов'язали носити електронний браслет протягом року – уперше для колишнього глави французької держави. Зараз браслет зняли. Окремий вирок був і за незаконне фінансування передвиборчої кампанії під час його невдалої спроби переобрання Саркозі у 2012 році. Та на остаточне рішення в цій справі чекають наступного місяця.

Що сказав Саркозі після засідання суду 25 вересня?

Сам Саркозі відкидає звинувачення.

Якщо вони неодмінно хочуть, щоб я спав у в'язниці, я спатиму у в'язниці, але з високо піднятою головою, 
цитує його France Info.

Дивіться коментарі Саркозі після оголошення вироку:

Він оголосив, що подасть апеляцію. А вирок назвав надзвичайно серйозним для верховенства права і "для впевненості, яку ми можемо мати в правосудді".

Саркозі вважає, що справа політично мотивована. 

Чому суд ухвалив таке рішення: деталі справи Саркозі

  • Колишнього лідера Франції звинуватили в тому, що в 2005 році він, тоді ще міністр внутрішніх справ Франції, уклав угоду з Каддафі про отримання фінансування передвиборчої кампанії. Натомість Саркозі обіцяв підтримати лівійський уряд, який був в ізоляції, на міжнародній арені.
  • Слідство тривало понад 10 років. Мовилося про валізи з 5 мільйонами євро, які нібито переслали до Парижа з Лівії у 2006 – 2007 роках.
  • Франко-ліванський бізнесмен Зіяд Такіеддін, який і міг перевезти 5 мільйонів євро готівкою з Лівії до Франції, помер 23 вересня вранці у лікарні в Лівані.
  • Суддя заявила: немає доказів того, що Саркозі уклав таку угоду з Каддафі. Попри те, що шляхи можливого надходження коштів були дуже непрозорими, немає доказів, що вони з Лівії потрапили до виборчого фонду Саркозі.
  • Тож колишнього президента визнали винним у злочинній змові. Оскільки він дозволив своїм близьким помічникам зв'язатися з людьми в Лівії, щоб спробувати отримати фінансування виборчої кампанії.

 

 