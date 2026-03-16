Впервые с февраля неиранский танкер прошел через Ормузский пролив: кому принадлежит судно
- Танкер Karachi под флагом Пакистана стал первым неиранским судном, который прошел через Ормузский пролив с включенной системой идентификации AIS после обострения конфликта США и Израиля с Ираном.
- Ожидается, что судно загружено сырой нефтью прибудет в Пакистан 18 марта.
Первый неиранский танкер с включенной системой идентификации прошел через Ормузский пролив, несмотря на угрозу удара Ирана. Судно Karachi под флагом Пакистана, загруженное сырой нефтью направляется из Абу-Даби в Пакистан.
Об этом свидетельствуют данные с портала MarineTraffic, который отслеживает движение судов в реальном времени.
Что известно о судне, которое прошло Ормузский пролив?
Издание Bloomberg со ссылкой на мониторинговые сервисы пишет, что танкер, загруженный сырой нефтью, вероятно, уже покинул Ормузский пролив и направляется в Пакистан. Судно Karachi, которое перевозит нефть из Абу-Даби, стало первым неиранским танкером с начала ударов США и Израиля по Ирану, которое прошло через этот стратегический узкий проход с включенным сигналом AIS (Автоматическая Идентификационная Система).
Включенная AIS свидетельствует о том, что отдельные перевозки получают согласованный безопасный проход,
– объяснили в MarineTraffic.
Издание отметило, что танкер Karachi принадлежит пакистанской Национальной судоходной корпорации.
До утра 16 марта танкер под флагом Пакистана находился возле оманского порта Сохар. По данным отслеживания, в прошлом месяце судно отправилось из Фуджейры в ОАЭ и через несколько дней загрузило нефть из Персидского залива.
Пакистанское судно Karachi вошло в иранскую исключительную экономическую зону 15 марта в 11:33, а в 14:43 по местному времени пересекло Ормузский пролив, обойдя остров Ларак, принадлежащий Ирану. После этого танкер двигался на восток вдоль побережья Ирана, прежде чем покинуть пролив вечером 15 марта. Такой же маршрут, вблизи иранского побережья, выбрали и другие корабли, которые выходили из пролива.
Представитель пакистанской Национальной судоходной корпорации сообщил, что танкер Karachi покинул порт Фуджейра 25 февраля и сейчас находится в открытом море. Ожидается, что он прибудет в Пакистан 18 марта.
Известно, что судоходство через Ормузский пролив фактически остановилось из-за эскалации конфликта США и Израиля с Ираном.
Что известно о перекрытии Ормузского пролива?
Ранее Иран угрожал атаковать коммерческие суда, которые будут проходить через Ормузский пролив. Из-за риска атаки часть судов обходит пролив, однако это усложняет логистику и повышает расходы на страхование и транспорт.
Американские СМИ сообщали о якобы минировании иранским режимом Ормузского пролива. По предварительной информации, Иран применяет небольшие суда, которые могут нести от двух до трех мин. Тогда Трамп выступил с рядом угроз, мол, если мины не будут удалены на Иран будут ждать невиданные последствия.
В то же время посол Ирана в ООН Амир Саид Иравани заявил, что его страна не планирует закрывать Ормузский пролив, а наоборот – стремится сохранить мир и безопасность на этом водном пути.
Тем временем Трамп обратился к своим союзникам за помощью в разблокировании Ормузского пролива. Американский лидер призвал страны, зависящие от нефти из Персидского залива, защищать Ормузский пролив, говорится о Китае, Франции, Австралии, Великобритании, Германии, Южной Корее и Японии. Впрочем большинство отказалось отправлять свои военные суда на защиту пролива.
В то же время в ЕС отметили, что безопасность Ормузского пролива является важной для блока и пообещали обсудить соответствующее решение.