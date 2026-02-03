Сына Кадаффи убили в Ливии, – СМИ

3 февраля ряд СМИ сообщил о смерти Саифа аль-Ислам Каддафи – сына известного ливийского диктатора Муаммара Каддафи. Ему было 53 года.

Гибель Саифа аль-Ислам Каддафи в комментарии Reuters подтвердили источники близкие к семье, его адвоката Халеда эль-Зейди и ливийских СМИ. Издание отмечает, что обстоятельства смерти Каддафи пока остаются невыясненными.

Что известно о гибели сына Каддафи?

Тем временем Al Arabiya пишет, что сына Каддафи убили. Медиа также ссылается на источник из семьи.

Отмечается, что Саифа аль-Ислам Каддафи застрелили в саду его резиденции в городе Зинтан, что в 136 километрах к юго-западу от столицы Триполи.

Нападавших было четверо. Совершив преступление, они скрылись с места происшествия. Кто именно стоит за убийством, пока неизвестно.

О гибели сына Каддафи также сообщило ливийское государственное информационное агентство LANA со ссылкой на его советника Абдаллу Османа.

Источники в политическом окружении Саифа аль-Ислама рассказали Al Arabiya, что четверо вооруженных мужчин ворвались в его резиденцию после того, как вывели из строя камеры наблюдения. Сейф аль-Ислам пытался противостоять нападавшим и был убит около 02:30 по местному времени.

Появились сообщения, что Саиф аль-Ислам Каддафи якобы погиб во время столкновения с 444-й бригадой – влиятельным вооруженным формированием, базирующимся в Триполи. В то же время 444-я бригада отрицает любую причастность к предполагаемому убийству. Об этом пишет Turkiye Today.

Кто такой Саиф аль-Ислам Каддафи?