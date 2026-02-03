Сына Кадаффи убили в Ливии, – СМИ
- По данным СМИ, Саиф аль-Ислам Каддафи, сын Муаммара Каддафи, был застрелен в своей резиденции в городе Зинтан, Ливия.
- Нападавшие, вероятно четверо, скрылись с места преступления.
3 февраля ряд СМИ сообщил о смерти Саифа аль-Ислам Каддафи – сына известного ливийского диктатора Муаммара Каддафи. Ему было 53 года.
Гибель Саифа аль-Ислам Каддафи в комментарии Reuters подтвердили источники близкие к семье, его адвоката Халеда эль-Зейди и ливийских СМИ. Издание отмечает, что обстоятельства смерти Каддафи пока остаются невыясненными.
Что известно о гибели сына Каддафи?
Тем временем Al Arabiya пишет, что сына Каддафи убили. Медиа также ссылается на источник из семьи.
Отмечается, что Саифа аль-Ислам Каддафи застрелили в саду его резиденции в городе Зинтан, что в 136 километрах к юго-западу от столицы Триполи.
Нападавших было четверо. Совершив преступление, они скрылись с места происшествия. Кто именно стоит за убийством, пока неизвестно.
О гибели сына Каддафи также сообщило ливийское государственное информационное агентство LANA со ссылкой на его советника Абдаллу Османа.
Источники в политическом окружении Саифа аль-Ислама рассказали Al Arabiya, что четверо вооруженных мужчин ворвались в его резиденцию после того, как вывели из строя камеры наблюдения. Сейф аль-Ислам пытался противостоять нападавшим и был убит около 02:30 по местному времени.
Появились сообщения, что Саиф аль-Ислам Каддафи якобы погиб во время столкновения с 444-й бригадой – влиятельным вооруженным формированием, базирующимся в Триполи. В то же время 444-я бригада отрицает любую причастность к предполагаемому убийству. Об этом пишет Turkiye Today.
Кто такой Саиф аль-Ислам Каддафи?
- Саиф аль-Ислам Каддафи – ливийский политический деятель, второй сын многолетнего правителя Ливии Муаммара Каддафи.
- Родился около 1972 года. Получил образование в Лондонской школе экономики, свободно владел английским языком и долгое время считался "реформаторским лицом" режима своего отца.
- В 2000-х годах Саиф аль-Ислам имел значительное неофициальное влияние на государственную политику Ливии. Он участвовал в ключевых международных переговорах, в частности об отказе страны от оружия массового поражения и выплате компенсаций семьям жертв теракта над Локерби. Тогда его воспринимали как возможного преемника Муаммара Каддафи и потенциального партнера Запада.
- Во время восстания 2011 года Саиф аль-Ислам открыто поддержал режим отца и стал одним из публичных символов жесткого подавления протестов. После падения режима он был захвачен вооруженной группировкой и более шести лет содержался в заключении в городе Зинтан.
- В 2015 году суд в Триполи заочно приговорил его к смертной казни за военные преступления. Также он находился в розыске Международного уголовного суда по обвинениям в преступлениях против человечности.
- В 2017 году его освободили в рамках амнистии, после чего он долгое время скрывался.
- В 2021 году Саиф аль-Ислам объявил о намерении баллотироваться в президенты Ливии, пытаясь вернуться в политику на фоне затяжной нестабильности в стране. Его кандидатура вызвала острые споры и стала одним из факторов срыва избирательного процесса.