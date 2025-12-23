Частный бизнес-самолет Falcon 50 с бортовым номером 9H-DFJ, вылетевший из аэропорта Эсенбога в Анкаре в Триполи, в 20:52 23 декабря 2025 года прекратил выходить на связь.

Предварительно было получено сообщение об аварийной посадке вблизи Хайманы, но дальнейшего контакта с самолетом установить не удалось.

На борту находился начальник Генштаба Ливии генерал-лейтенант Мухаммед Али Ахмед Аль-Хаддад и еще четверо пассажиров.

Из-за инцидента воздушное пространство Анкары временно закрыли для полетов. Ранее генерал Аль-Хаддад посетил Турцию по приглашению начальника Генштаба Турции Сельчука Байрактароглу и был принят министром обороны Яшаром Гюлером.